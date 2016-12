Freie Bahn für Straßenbauprojekte Der Bundestag hat am Freitag den Weg für den Weiterbau der B 169 und mehrerer Ortsumfahrungen freigemacht.

Ende gut, alles gut? Noch endet die ausgebaute B 169 bei Seerhausen. Mit dem Beschluss vom Freitag sind die weiteren Schritte für den Ausbau zur A 14 zumindest absehbar. Das gilt auch für die geplante Ortsumfahrung der B 182 in Strehla und die Umfahrungen an der B 98 in Glaubitz, Wildenhain, Quersa und Schönfeld. © Archiv/Lutz Weidler

Jetzt ist es amtlich: Der Bundestag hat die Ausbaugesetze und Bedarfspläne zum neuen Bundesverkehrswegeplan verabschiedet. Dem war ein langes Verfahren vorangegangen. Laut Bundesinnenminister Thomas de Maizière kann sich das Ergebnis sehen lassen. „Mit mehr als 1 350 einzelnen Projekten und einem noch einmal auf über 270 Milliarden Euro erhöhten Gesamtvolumen bis 2030 haben wir eines der größten Infrastrukturprogramme der bundesdeutschen Geschichte auf den Weg gebracht“, sagt der CDU-Abgeordnete, der seinen Wahlkreis im Kreis Meißen hat.

Der Landkreis profitiere vom Bundesverkehrswegeplan ganz besonders: Von zehn angemeldeten Vorhaben haben es neun bis in die Bedarfspläne der Ausbaugesetze geschafft. Davon haben zwei Drittel als Vordringlicher Bedarf die höchste Prioritätsstufe erhalten. „Diese Projekte sind keine ‚Wünsch-dir-was‘-Liste, sondern ein handfester Beitrag für mehr Mobilität und mehr Sicherheit“, sagt de Maizière. Die Projekte würden genau dem entsprechen, was der Kreistag, die Kommunen und viele Bürger in Stellungnahmen gefordert und erwartet hätten. Das Statement des Innenministers dürfte auch eine Reaktion auf die Äußerungen des Grünen-Bundestagsabgeordneten Stephan Kühn sein: Der hält die geplanten Ortsumfahrungen an der B 98 in Glaubitz, Wildenhain, Quersa und Schönfeld aufgrund einer zu geringen Verkehrsprognose für überflüssig. Sie seien ein bloßes „Wahlkreisgeschenk“ de Maizières.

Der Innenminister selbst ist stolz auf das Ergebnis – vor allem darauf, dass nicht nur die Umfahrungen an der B 98 und der Weiterbau der B 169 zur Autobahn im Vordringlichen Bedarf enthalten sind, sondern neuerdings auch die geplante Umfahrung Strehlas an der B 182. „Es ist eine fast einmalige Ausnahme, dass ein einzelnes Projekt während des Gesamtverfahrens von der niedrigsten bis in die höchste Prioritätsstufe angehoben wurde“, sagt Thomas de Maizière. Bundesweit seien lediglich zwölf Projekte in den parlamentarischen Beratungen zusätzlich so weit nach oben gekommen. „Jetzt kommt es darauf an, auf einen raschen Planungsbeginn zu drängen.“

Was den tatsächlichen Bau der Straßenprojekte angeht, ist der Dresdner Grünen-Abgeordnete Stephan Kühn skeptisch – vor allem, was die Ortsumfahrungen an der B 98 angeht. „In den offiziellen Unterlagen der Bundesregierung zum Straßenbauprojekt B 98 steht, dass die ausstehenden Planungen noch 114 Monate brauchen, zuzüglich 24 Monate Bauzeit“, sagt er im SZ-Gespräch. Selbst wenn man schon morgen mit der Planung beginne, wäre eine Umfahrung etwa für Glaubitz erst in mehr als elf Jahren fertig – also etwa 2028.

Tatsächlich ist nicht zu erwarten, dass es umgehend mit dem Bau der Straßen los geht. So sind die Umfahrungen für Glaubitz, Strehla und Quersa derzeit noch ohne Planungsbeginn. Für Wildenhain, Thiendorf (Weiterer Bedarf) und den 4. Bauabschnitt der B 169 läuft die Vorplanung, für den 3. Bauabschnitt der B 169 wurde die Planfeststellung beantragt. Für die Umfahrung Schönfeld ist der Vorentwurf in Bearbeitung. Allerdings gäbe es für alle Projekte des Vordringlichen Bedarfs eine klare Finanzierungsperspektive, sagt der CDU-Minister. Das zur Verfügung stehende Geld und der Kostenrahmen der Projekte seien so aufeinander abgestimmt, dass alle Projekte der obersten Dringlichkeitsstufe bis 2030 umgesetzt werden könnten.

Vom CDU-Kreisverband Riesa gibt es Zustimmung für den Beschluss. „Damit tragen die gemeinsamen Bemühungen vieler Beteiligten – von den Anwohnern über die Kommunen bis hin zur Politik – Früchte“, sagt der CDU-Kreisvorsitzende Ulrich Reusch. Der 3. Bauabschnitt der B 169 – von Salbitz bis zur B 6 – und die Ortsumgehungen an der B 98 seien die mit Abstand wichtigsten Infrastrukturprojekte für den Landkreis. Aus Sicht der CDU sei die Einstufung der Ortsumfahrungen an der B 98 kein Wahlkreisgeschenk. „Thomas de Maizière und die CDU verschließen vor offenkundigen Problemlagen nicht die Augen, wie es die Grünen tun.“ Man nehme die Probleme der Bürger ernst – die Grünen hingegen würden den Bürgern „linke Träumereien“ aufzwingen wollen.

zur Startseite