Freie Bahn für die Handwerker In den Sommerferien wird an Freitals Schulen gebaut. Die Sächsische Zeitung erklärt, was sich für Schüler verbessert.

Gerhard Hille von der Freitaler Firma Die Maler bringt einen Klassenraum in der Lessingschule auf Vordermann. Für solche Renovierungs- und Instandsetzungsarbeiten gibt die Stadt in diesem Sommer insgesamt rund 35 000 Euro aus. © Andreas Weihs

Die Zeugnisse sind verteilt, die Pausenglocke ist abgestellt und die ersten Lehrer und Schüler haben sich in den Urlaub verabschiedet. Doch Sommerferien bedeuten keinesfalls, dass in den Schulen nichts passiert. Sind die Schüler verschwunden, herrscht für die Handwerker freie Bahn – und das sechs Wochen lang. Die SZ zeigt, was an den städtischen Schulen in Freital diesen Sommer passiert.

Großputz und frische Farbe für die Schulen

Die Sommerferien sind die Zeit des Großreinemachens. So werden alle städtischen Oberschulen, Grundschulen und Horte grundgereinigt, in den Grundschulen und Horten zudem alle Teppiche gesäubert. Außerdem gilt es, die elektrischen Anlagen und die Sicherheitsbeleuchtung zu überprüfen. Rund 21 000 Euro gibt die Stadt dafür nach eigenen Angaben aus. Hinzu kommen Renovierungs- und Instandsetzungsarbeiten. Diese schlagen mit und 35 000 Euro zu Buche. Davon wird unter anderem der Eingangsbereich in der Turnhalle der Grundschule Poisental mit einem neuen Fußbodenbelag ausgestattet und das Parkett in der Waldblick-Oberschule in Niederhäslich auf Vordermann gebracht.

Insgesamt rund 17 000 Euro gibt die Stadt für neue Ausstattungsgegenstände aus. So erhält die Grundschule Ludwig Richter in Birkigt neue Sportgeräteschränke. Die Lessingschule und die Grundschule Pesterwitz bekommen neue Tische und Stühle.

Grundschule Wurgwitz: Bis zum Herbst ist alles fertig

Ursprünglich sollten die Schüler schon nach den Sommerferien wieder in der Grundschule „Am Albertschacht“ in Wurgwitz lernen können. Seit März aber ist klar: Da die Umbau- und Sanierungsarbeiten in Zeitverzug geraten sind, müssen sich die Schüler bis nach den Herbstferien gedulden. Wie die Stadt mitteilt, sind die Arbeiten an Schulhaus und Turnhalle in vollem Gange. Fassade und Dach des Schulgebäudes sind fertig, der Aufzug ist montiert. Derzeit sind die Maler und Fliesenleger am Werk. Der Einbau der Türen und die Feininstallation von Lüftung, Heizung, Sanitär- und Elektroanlagen laufen. Außerdem wird demnächst der Fußboden verlegt.

Fast fertig ist außerdem die Turnhalle, die in den vergangenen Jahren Schritt für Schritt saniert wurde. Dort ist inzwischen die Ausstattung der Umkleideräume angelaufen, die Fliesenleger und Maler sind fast fertig. Auch der Außenbereich hat Gestalt angenommen. Derzeit wird der Bereich zwischen Schule und Turnhalle gebaut.

Die Grundschule wird seit Mitte 2015 für insgesamt 10,5 Millionen Euro saniert und erweitert. In dem Gebäude entstehen neben einer Kita mit 100 Kindergarten- und 24 Krippenplätzen auch ein Hort mit 160 Plätzen.

Geschwister-Scholl-Grundschule: Endspurt für die Erweiterung

Nach den Sommerferien – voraussichtlich im September – ist es so weit. Dann heißt es für die rund 180 Mädchen und Jungen von der Geschwister-Scholl-Grundschule in Hainsberg: endlich wieder ohne Bauarbeiten lernen. Seit Juni 2016 wird die zweizügige Schule im laufenden Betrieb saniert und um ein Geschoss erweitert. Deshalb waren die Schüler bis Ende April im Erdgeschoss und im Hortgebäude untergebracht. Mit der Inbetriebnahme der neuen Räume laufen nun die Arbeiten im Erdgeschoss und im Keller, wo sich Küche und Essenraum befinden. So stehen aktuell die Putzarbeiten im Erdgeschoss an, der Trockenbau ist im Gange. Außerdem sind die Elektriker seit dieser Woche im Keller beschäftigt, im Außenbereich haben die Arbeiten zur Trockenlegung begonnen.

„Die Maßnahme liegt insgesamt in dem zuletzt vorgesehenen Zeitplan und Budget“, sagt Stadtsprecher Matthias Weigel. Fast 3,7 Millionen Euro investiert die Stadt in die Sanierung, 40 Prozent davon sind Fördermittel. In Sachen Bauarbeiten ist die Schule erprobt: 2010/11 erhielt sie einen behindertengerechten Anbau, in dem seither der Hort untergebracht ist.

Grundschule Zauckerode: Startschuss für die weitere Sanierung

Während sich die anderen Großbauprojekte im Endspurt befinden, ist in Zauckerode in der vergangenen Woche der Startschuss gefallen. Nachdem Teile der Grundschule bereits vor einigen Jahren modernisiert wurden, geht die Sanierung jetzt weiter: Die Schule bekommt in den nächsten Monaten eine neue Heizungsanlage, neue Fußböden und eine neue Beleuchtung. Im Keller, wo die Bauarbeiter jetzt losgelegt haben, werden der Estrich ausgetauscht und Teile der Ausgabeküche saniert.

Die Arbeiten kosten um die 1,4 Millionen Euro und werden sich bis zu den Sommerferien 2018 ziehen. Die entsprechenden Ausschreibungen laufen. Allerdings sind die Baufirmen derzeit schon gut ausgelastet, sagt Stadtsprecher Matthias Weigel. Das macht sich an Baupreisen und der niedrigen Beteiligung an den Ausschreibungen bemerkbar. Eine weitere Entwicklung sei daher abzuwarten.

