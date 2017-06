Freie Anfahrt für die Feuerwehr Die Löschwasserentnahmestelle am Kaiserbach in Mahlitzsch ist unscheinbar. Und genau das war bislang das Problem:

Die Entnahmestelle am Kaiserbach ist nun gekennzeichnet. © Dietmar Thomas

Die Löschwasserentnahmestelle am Kaiserbach in Mahlitzsch ist unscheinbar. Und genau das war bislang das Problem: An der Straße parkten Autos. Im Ernstfall wäre für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr unter Umständen kein Rankommen gewesen. Deshalb hat sich der Niederstriegiser Ortswehrleiter Michael Hengst auch in seiner Eigenschaft als Ortschaftsrat schon länger dafür eingesetzt, dass ein Parkverbotsschild aufgestellt und die Löschwasserentnahmestelle eindeutig als solche gekennzeichnet wird. Das ist Mitte dieser Woche geschehen.

Es war nur einer von zahlreichen Missständen, auf die der Ortschaftsrat gegenüber der Stadt Roßwein in Auswertung der jüngsten Ortsteilbegehungen aufmerksam gemacht hatte. Dass die Kommune reagiert hat, stellt die Räte zufrieden. „Bislang fehlte für das Aufstellen des Schildes die verkehrsrechtliche Anordnung“, erläuterte Hengst während der Sitzung am Dienstagabend. Die Kameraden hatten früher eigenständig für eine Beschilderung der Löschwasserentnahmestelle gesorgt. „Wir hatten Elemente mit Winkeleisen angeschraubt. Die waren aber nicht normgerecht. Das Schild muss an einem Pfahl befestigt sein“, so Hengst.

Nun müsste der Bereich an der Staustelle möglichst noch freigeschnitten werden. Doch das Problem mit der Verkrautung – auch von Gräben – sei ein generelles im gesamten Gemeindegebiet. (DA/sol)

