Freiburg sieht die Super-Füchse Im Duell um den direkten Play-off-Einzug lassen die Füchse dem Gastgeber keine Chance. Ein „Tor des Jahres“ krönt das Spiel.

Sean Fischer vorn, wird sein Tor in Freiburg wohl so schnell nicht vergessen. Mit einer technischen Meisterleistung sorgte der Füchse-Stürmer für das wichtige 2:0. © Thomas Heide

Die Lausitzer Füchse haben mit einer in allen Mannschaftsteilen überzeugenden Vorstellung beim Tabellensiebenten EHC Freiburg mit 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) gewonnen, damit die richtige Antwort auf die 0:2-Schlappe vom Freitagabend gegen Ravensburg gegeben und einen Riesenschritt in Richtung direkten Einzug in die Play-offs getan. Der neue Tabellensiebente Ravensburg, der momentan in die Pre-Play-offs müsste, hat bei noch fünf auszutragenden Spielen acht Punkte Rückstand. Ein Play-off-Viertelfinale gegen den Tabellenvierten Dresden wird dagegen immer wahrscheinlicher.

Der Druck vor dieser Partie war groß, zumal der Sieg der Kaufbeurer über Crimmitschau praktisch schon feststand und die Füchse auf den sechsten Tabellenplatz verdrängt waren. Beide Mannschaften begannen dann recht verhalten. Der erste Aufreger des Spiels war dann ein hoher Stock der Freiburgers Duda gegen den mit dem Puck heranstürmenden Füchse-Goldhelm Jeff Hayes. Der Füchse-Stürmer blieb liegen. Die Schiedsrichter kontrollierten, ob eine Verletzung vorlag, und sahen die offensichtlich. Duda musste mit einer Fünf-Minuten-plus-Spieldauerstrafe vom Eis. Fortan war Gift in der Partie. Die Zuschauer pfiffen Hayes, der drei Minuten nach dieser Aktion wieder aufs Eis konnte, bei jedem Puckkontakt aus und forderten für jeden Zweikampf der Füchse Strafen.

Die Füchse nutzten die fünfminütige Überzahl zum Führungstreffer. Swinnen lief mit dem Puck aus der Ecke im großen Bogen zentral vor das Tor, umkurvte dabei mehrere Gegenspieler und sah dann Ostwald am kurzen Pfosten frei. Swinnen spielte einen scharfen Flachpass, Ostwald hielt die Kelle so geschickt hin, dass der Puck ins Tornetz aufstieg. Die Füchse hatten auch danach mehr vom Spiel, mussten allerdings bei ein, zwei Szenen aufpassen, dass sie bei ihrem aggressiven Forechecking nicht ausgespielt wurden. So entstand ein 3:1-Konter, aber der Freiburger schoss vorbei. Die Führung der Füchse nach dem ersten Drittel war verdient.

Die Gastgeber wollten das mit Beginn des Mitteldrittels offensichtlich ändern und versuchten Druck aufzubauen. Nach fünf Minuten aber jubelten die Füchse. Nach einem Konter hatte Palka geschossen, Fischer versuchte, den Abpraller unterzubringen. Der Freiburger Torwart Wölfl hielt zwar, wusste aber nicht wo der Puck war und schob ihn mit dem eigenen Schoner ins Tor. Der Rettungsversuch der Gastgeber kam zu spät – oder doch nicht. Der Schiedsrichter schaute sich den Videobeweis an und gab das Tor nicht. Wenig später hatte Svoboda bei einem 2:1-Konter eine Riesenchance, schloss aus drei Metern allein ab, schoss aber Torwart Wölfl genau auf die Brust. Danach gab es drei Strafen gegen Weißwasser in kurzer Folge. Aber die Gastgeber konnten mit der Überzahl nichts anfangen. Die Füchse schafften es immer wieder, die Freiburger an der Bande anzugreifen und den Puck zu erobern. Gegen Ende des Drittels kamen sie wieder zu Chancen. Nach einem Mücke-Schuss ergaben sich mehrere Nachschusschancen, aber Torwart Wölfl war zur Stelle. Gut eine Minute vor der Drittelsirene gelang den Füchsen dann der so wichtige zweite Treffer. Und er war sehenswert dazu. Bruneteau ließ an der blauen Linie einen heranstürmenden Gegner aussteigen, zog zum Tor und traf den Pfosten am rechten Dreiangel. Den hoch abspringenden Puck nahm Fischer mit der Brust (!) an und hämmerte ihn volley ins Netz – ein Treffer Marke „Tor des Jahres“.

90 Sekunden nach Beginn des Schlussdrittels war die Moral der Gastgeber gebrochen. Svoboda lief ins gegnerische Drittel und überließ den Puck Hayes, der einen Gegner umkurvte und dann ndie Scheibe flach in die lange Ecke platzierte. Danach spielten eigentlich nur noch die Füchse. Bruneteau hatte eine Riesenchance zum vierten Treffer. Als die Gastgeber eine Überzahl förmlich geschenkt bekamen, fuhren sie eine Unterzahlkonter zum 0:4. Parkkonen war einfach schneller als sein Gegenspieler und schloss den 2:1-Konter allein ab. Er fand in der kurzen Ecke eine Lücke. Auf der anderen Seite drohte eigentlich nur Gefahr, wenn die Füchse leichtsinnig wurden. So spielte Bohac beim Befreiungsversuch einen Freiburger an, aber der Ruhe ausstrahlende und fehlerfreie Kessler war mit einer Glanzparade zur Stelle. Am Ende ließen die Gastgeber die Köpfe hängen. Weißwasser hatte noch ein paar Chancen, einen weiteren Treffer zu erfüllen. Von den zu Beginn so lauten Fans der Gastgeber war längst nichts mehr zu hören, dafür die geschätzt 70 Füchse-Fans, die 800 Kilometer von Weißwasser entfernt ihr Team feierten.

Am kommenden Wochenende treffen die Füchse auf zwei Gegner, die um den vorzeitigen Klassenerhalt kämpfen (Bayreuth zu Hause und Bad Nauheim auswärts). Den haben die Füchse seit gestern übrigens auch theoretisch sicher. Der Tabellenelfte Bad Nauheim hat 17 Punkte Rückstand und nur noch vier Spiele offen.

Statistik

EHC Freiburg – Lausitzer Füchse 0:4 (0:1, 0:2, 0:2)

0:1 Elia Ostwald 8:13 (Assist: Swinnen, Parkkonen)

0:2 Sean Fischer 38:27 (Bruneteau, Geiseler)

0:3 Jeff Hayes 41:29 (Svoboda, Swinnen)

0:4 Patrik Parkkonen 53:33 (Unterzahl, Palka, Schmidt)

Freiburg

Tor: Wölfl

Verteidigung: Rießle, Vavrusa, Vas, Grof, Brückmann, Kästle

Sturm: Herpich, Bräuner, Saccomani, Kunz, Haluza, Wittfoth, Wagner, Mund, Airich, Duda, Billich, Linsenmaier

Lausitzer Füchse

Tor: Kessler

Verteidigung: Mücke, Bohac – Parkkonen, Ostwald – Geiseler, Bruneteau

Sturm: Heyer, Götz, Palka – Svoboda, Hayes, Swinnen – Lüsch, Schmidt, Fischer – Kubail, Warttig

Schiedsrichter: Martin Holzer

Strafen: Freiburg 11 + 20 Duda, Weißwasser 12

Zuschauer: 1 843

