Freibier trotz verlorener Wette Stolpen konnte nicht so viele kostümierte Personen mobilisieren, wie gedacht. Und 2018 ist die Herausforderung doppelt so groß.

Die Stimmung beim Stadtfest Stolpen war schon prächtig dieses Jahr – 2018 müssen die Stolpener trotzdem noch eine Schippe drauflegen. © Steffen Unger

Erstmals gab es zum Stolpener Stadtfest auch eine Stadtwette. Die hatte der Festausschuss zur Vorbereitung von 800 Jahre Stolpen ins Leben gerufen. Gewettet wurde, dass 400 kostümierte Personen sich auf dem Markt treffen sollten. Am Ende waren es 285 kostümierte Besucher, die sich am 11. Juni auf dem Marktplatz eingefunden hatten. „Das waren zwar weniger, als vom Festausschuss erhofft, dennoch war die Aktion ein großer Erfolg“, sagt Tourismuschefin Annett Immel. Alle Mitmacher hätten viel Spaß gehabt. Trotz verlorener Wette gab es Freibier und Freibrause für alle Mitwirkenden. Ganz ungeschoren kam aber Stolpens Bürgermeister und Festausschussvorsitzender Uwe Steglich (FDP) wegen der verlorenen Wette nicht davon. Er musste mit der Hexe Baba Jaga einen Walzer vor versammeltem Publikum tanzen. Ernst wird es am 2. Juni 2018 anlässlich des großen Geburtstagsfestes. Da werden 800 kostümierte Mitstreiter erwartet. (SZ/aw)

zur Startseite