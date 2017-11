Freiberger fordern Merkels Rücktritt Sogar von einer Koalition mit der AfD ist die Rede. Die CDU-Politiker aus der Region sehen alles etwas anders.

Dieses Zitat schlug ein: „Wenn sich die AfD stabilisiert und zu einer Politik kommt, die dem Bürger auch wirklich Wege zeigt, wie es besser werden kann, dann halte ich persönlich auch eine Koalition mit der AfD für möglich.“ Das sagte Holger Reuter, Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes Freiberg, kürzlich gegenüber dem MDR. Zugleich unterstrich der Freiberger Baubürgermeister für Stadtentwicklung und Bauwesen die Forderung nach einem Rücktritt von Parteichefin Angela Merkel. Ähnliches hatte unmittelbar nach der Wahl auch der Vorsitzende der CDU-Kreistagsfraktion Jörg Woidniok formuliert. Reuter im Gespräch mit dem MDR: „Wir vermissen natürlich auch die innerparteiliche Demokratie innerhalb unserer CDU. Auch dafür ist die Parteivorsitzende verantwortlich.“ Die Basis hätte kein Gehör mehr gefunden, der Kontakt von zwischen oben und unten sei verloren gegangen. „Die Vorsitzende der CDU soll den Weg frei machen für eine Erneuerung der Partei.“

Doch ist das auch die Meinung der anderen CDU-Mitglieder aus Mittelsachsen? Nach Ansicht von Sven Liebhauser, dem Vorsitzenden der CDU Mittelsachsen, nicht. „Die Koalitionsfrage stellt sich nicht angesichts der jetzigen Politik der AfD. Das ist derzeit kein Thema“, sagte der Döbelner gegenüber der Freie Presse. Zudem betonte er, dass im erweiterten Kreisvorstand nach kritischer Diskussion ein Rücktrittsantrag mehrheitlich abgelehnt worden sei.

Ähnlich sehen es weitere Christdemokraten aus der Region. Günter Roßberg, Vorstandsmitglied des CDU-Kreisverbandes aus Hartha, bezeichnete die Äußerungen aus Freiberg als „Polemik“. „Die Aussagen haben nichts mit der Sache zu tun.“ Seiner Meinung nach sei ein Zusammengehen mit der AfD auf dem Terrain, auf dem sich diese zurzeit bewege, nicht möglich. Zur Rücktrittsforderung von Merkel sagte Roßberg: „Man kann viel fordern, muss aber die Lücke auch wieder füllen.“ Eine wirkliche Alternative gebe es derzeit nicht. „Viel wichtiger ist es, die Probleme zu erkennen und zu lösen und nicht einfach das Handtuch zu werfen“, so Roßberg.

Keine Alternative zur Kanzlerin

Die Forderung, dass Merkel als Parteichefin ihren Platz räumen soll, kommt für Kreisrat Steffen Blech zum falschen Zeitpunkt. „Wir befinden uns mitten in den Koalitionsverhandlungen. Ein Rücktritt wäre keine gute Ausgangsposition für die CDU.“ Die AfD müsse sich zunächst einmal im Bund beweisen. „Eine Koalition zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht möglich.“ Man könne zu einem späteren darüber sprechen.

Angesichts einer fehlenden Alternative ist es auch für Heiner Stephan aus Leisnig, falsch, Merkel zum Gehen aufzufordern. „Wir haben nichts besseres als Merkel. Sie hat international enormes Gewicht“, so der CDU-Kreisrat. Auch er sei mit der Kanzlerin nicht immer einer Meinung, vor allem in Sachen Flüchtlingspolitik. „Wir können nicht alles schaffen“, so der Leisniger. Aber: „Es ist höchst normal, dass Fehler gemacht werden.“ Zudem gab Stephan zu bedenken, dass die Fehler in einer Zeit der Not gemacht worden seien, die Sondermaßnahmen erfordert hätten. „Es standen Hunderttausende Leute vor den Grenzen, hungernd und durchgefroren“, so Stephan. In Sachen AfD müsse man sehen, wie sich die Partei entwickele. Zum Teil gebe es Leute, für die er sich schäme, aber auch viele gute in der Partei. Man könne nicht alle über einen Kamm scheren. „Eine Koalition heute zu fordern, ist aber politischer Wahnsinn.“

Bundestagsabgeordnete Veronika Bellmann (CDU) schließt nach wie vor eine Koalition mit der AfD „heute und morgen“ aus. „Nach diesbezüglich persönlich negativen Erfahrungen im Wahlkampf und den wider besseren Wissens unangenehm pauschalisierendem Vokabular einiger AfD-Funktionäre kann ich mir derzeit lediglich ein Nebeneinander, kein vernünftiges Miteinander in der Bundespolitik vorstellen“, so Bellmann. Von Merkel hätte sie sich nach dem Wahlergebnis mehr Demut erwartet. Die Kanzlerin hätte ihre Fehler, insbesondere in der Migrations- und Sicherheitspolitik, eingestehen und Verantwortung übernehmen sollen. Ein Rücktritt Merkels hätte nur wenige Fürsprecher gefunden. „Der Verhandlungsdruck national wie international ist zu groß, als dass jetzt noch irgendjemand sozusagen ,im Galopp die Pferde wechseln‘ wollte“, erklärte Bellmann.

AfD fordert Erneuerung der CDU

Eine Zusammenarbeit mit den Christdemokraten lehnt Heiko Hessenkemper, Bundestagsabgeordneter der AfD aus Mittelsachsen, prinzipiell nicht ab. Aber wie auch die CDU fordert er eine Umgestaltung der möglichen Partnerpartei. „Mit einer personell runderneuerten CDU, in der sich die Wertkonservativen durchsetzen, kann ich mir das tatsächlich vorstellen“, sagte der Großschirmaer. Dann wäre eine Koalition mit der CDU als Seniorpartner nach der nächsten Landtagswahl in Sachsen eine denkbare Option. (DA/mf mit FP/grit)

