Freibäder ziehen durchwachsene Zwischenbilanz Sonne satt und Wärme – so stellt man sich den perfekten Badetag vor. Den gab’s diesen Sommer aber zu selten.

Die beiden Jungs Lennox und Connor genießen sichtlich die nasse Abkühlung im Waldbad Cunnersdorf. Die Besucherzahlen dort waren bisher gut. © Dirk Zschiedrich

Das Wetter tat den Bademeistern der Region dieses Jahr keinen Gefallen. Mai und Juni überzeugten zwar mit warmen Temperaturen, der Juni lag mit 245 Sonnenstunden gar um 23 Prozent über dem Durchschnittswert. Doch der Juli war für einen Sommermonat deutlich zu nass und schaffte es in die Top Ten der zehn niederschlagsreichsten Juli-Monate seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. An verregneten Tagen oder Tagen mit Unwetterwarnung blieben die Schwimmbecken in den Freibädern meist leer.

Das Freibad Heidenau zieht trotzdem ein positives Zwischenresümee, denn mit 24 000 Besuchern bis Ende Juli übertrifft das Bad die Gästezahlen aus dem vergangenen Jahr um 4 000. Insgesamt begrüßte das Bad im letzten Jahr 35 000 Badegäste. Mit besonderen Veranstaltungen wie Abschlussfeiern, Beachvolleyball-Turniere, Kindergeburtstags- und Schuleingangsfeiern lockte das Bad zusätzlich Menschen, einen Tag dort zu verbringen. Auch in diesem Jahr fanden wieder Schuleingangsfeiern im Albert-Schwarz-Bad statt, nächster Höhepunkt ist das Heidenauer Paarschwimmen am 11. August.

Im Billy-Bad Berggießhübel zieht man eine schlechtere Bilanz. Bis zum 31. Juli verzeichnete man dort nur 15 900 Besucher, eine Zahl, die unter dem langjährigen Durchschnitt liegt. Verantwortlich macht die Badleitung das zeitweise schlechte Sommerwetter, an warmen Tagen sei das Bad gut besucht gewesen, so Schwimmmeister Heiko Klotz. Das Freibad Billy lockt mit einer 90-Meter-Großwasserrutsche.

Das Geibelt-Freibad Pirna kann hingegen positiv auf die letzten Monate zurück blicken. Bis Ende Juli zählte das Bad knapp 13 200 Besucher. Das sind fast 2 000 Besucher mehr als im selben Zeitraum 2016. Die besucherstärksten Tage im Geibelt-Freibad waren bisher Sonntag, 11. Juni, bei 28 Grad und Sonne mit 1 162 Besuchern und der 30. Juli, ebenfalls ein Sonntag mit 30 Grad, Sonne und 1 075 Besuchern. Die Bilanz weiter aufbessern soll das Badfest am 13. August, wenn der 80. Geburtstag des Freibades im Rahmen des alljährlichen Sprungturmfestes gefeiert wird.

Auch das Waldbad Cunnersdorf zieht zum Ende des Juli eine Bilanz. Etwa 10 500 Besucher verzeichnete man, diese Zahl entspricht in etwa den Werten aus dem Vorjahr. Das Auf und Ab des Wetters und die Straßensperrungen rund um Cunnersdorf werden hier für das Ausbleiben von Besuchern verantwortlich gemacht. Das Erlebnisbad Wehlen veröffentlicht keine genauen Besucherzahlen, spricht aber von einer gleichbleibenden Tendenz.

Das Freibad des Kräutervitalbades Sebnitz verzeichnete bisher bessere Besucherzahlen als im selben Zeitabschnitt im letzten Jahr. Um die 1 600 Badegäste besuchten das Bad diesen Juni. Im Juni 2016 kamen nur knapp 1 000 Badegäste zu Besuch. Im Juli verzeichnete das Bad etwa 2 200 Besucher. Außerdem verdoppelte sich die Zahl der verkauften Saisonkarten.

Hoffnungen haben die Bademeister für die letzten Wochen des Sommers, denn die Wetterprognosen sind gut, und während der ersten Schulwochen möchten viele Schüler sicher noch gern einmal abtauchen.

zur Startseite