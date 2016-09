Freibäder weiter geöffnet Viele Bäder reagieren auf das sonnige Septemberwetter und verlängern die Saison. Andere hingegen haben schon geschlossen.

Im Zacke in Freital kann man noch einige Tage lang ins kühle Nass springen. © Andreas Weihs

Der sonnige September sorgt für gute Stimmung in den Freibädern. So auch an der Talsperre. Dort sollte eigentlich der Badebetrieb am Donnerstag eingestellt werden. „Wir verlängern auf jeden Fall bis Freitag“, sagt Bäderchef Klaus Kaiser. Ob es danach weitergeht, ist noch offen. Nach den Wetterprognosen zu urteilen, wohl eher nicht. Aber die haben sich ja schon mehrmals geirrt. Deshalb wiederholt Klaus Kaiser den Satz, der auch auf der Internetseite der Bäder zu lesen ist: „Wir behalten uns vor, die Öffnungszeiten der jeweiligen Wetterlage anzupassen.“ Auch in Klingenberg und in Freital geht die Badesaison noch weiter.

Die Technischen Werke Freital verlängern wegen des schönen spätsommerlichen Wetters die Öffnungszeiten der Freibäder. Auch in dieser Woche bleiben beide geöffnet – das Zacke öffnet täglich ab 9.30 Uhr, das Windi ab 9 Uhr. Bis wann Freitals Freibäder noch geöffnet sind, hängt vom Wetter ab, teilt eine Sprecherin des Freizeitzentrums Hains mit.

Es gibt aber auch Freibäder, die trotz der sommerlichen Temperaturen geschlossen haben. Dazu zählen unter anderem das Freibad am Altenberger Galgenteich, das Stadtbad in Lauenstein und der Hüttenteich in Geising.

