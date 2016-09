Freibäder weiter geöffnet Mehr als 2 000 Besucher strömten am Wochenende in Freitals Bäder. Und der Badespaß hält noch einige Tage an.

Im Zacke in Freital kann man noch einige Tage lang ins kühle Nass springen. © Andreas Weihs

Am vergangenen Wochenende waren die Freitaler Freibäder wieder gut besucht. Am Sonnabend und Sonntag kamen insgesamt 1 490 Besucher ins Freitaler Erlebnisbad Zacke, teilt eine Sprecherin des Freizeitzentrums Hains mit. Im Freibad am Windberg suchten bei über 30 Grad Celsius etwa 730 Gäste eine Abkühlung. Ein Rekordwochenende war es trotz der heißen Temperaturen nicht. Am letzten Augustwochenende zählten die Technischen Werke, die die Freibäder Windi und Zacke betreiben, im Zacke sonnabends und sonntags jeweils 2 100 Gäste. Im Freibad am Windberg waren es an den beiden Tagen insgesamt 1 440 Besucher.

Die Technischen Werke Freital verlängern wegen des schönen spätsommerlichen Wetters die Öffnungszeiten der Freibäder. Auch in dieser Woche bleiben beide Freibäder geöffnet – das Zacke ab 9.30 Uhr, das Windi ab 9 Uhr. Bis wann Freitals Freibäder noch geöffnet sind, hängt vom Wetter ab. Die aktuellen Öffnungszeiten der Bäder stehen täglich im Internet.

