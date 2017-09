Freibäder schließen am Sonntag Dresdens Bäder verabschieden sich nun endgültig in die Winterpause. In Cossebaude hatte sich ein tragischer Badeunfall ereignet.

Am kommenden Wochenende können Kinder vorerst das letzte Mal im Stauseebad Cossebaude planschen. Danach werden die Anlage winterfest gemacht und die Technik gewartet. © Sven Ellger

Die ersten Freibäder beendeten vergangenes Wochenende ihre Saison. Die Letzten, darunter auch das Stauseebad Cossebaude sowie das Freibad Wostra oder das Naturbad Mockritz, haben noch bis Sonntag ihre Türen geöffnet.

Aufgrund des wechselhaften Wetters während der Sommermonate steuert die Dresdner Bäder GmbH für alle lokalen Freibäder insgesamt auf ein durchschnittliches Ergebnis hin, teilt Pressesprecher Lars Kühl auf SZ-Anfrage mit. Insgesamt wurden bisher rund 352 000 Besucher gezählt. Der Mittelwert der vergangenen Jahre lag bei 360 000 Besuchern. Das letzte Hoch wurde 2015 mit 418 000 Badegästen erreicht.

Doch diese Saison verlief nicht reibungslos: Einen besonderen Einschnitt erlitt das Freibad Cossebaude, als am 6. Juli ein vierjähriges Mädchen im Nichtschwimmerbecken ertrank. Badegäste fanden die Kleine am Boden des 1,35 Meter tiefen Beckens. Einen Schwimmring oder Ähnliches habe sie nicht getragen. Umgehend wurde der Bademeister alarmiert, der das Mädchen sofort reanimierte. Vergeblich. Bis zu ihrem Tod wurde sie noch von Maschinen am Leben gehalten. Noch immer sind keine genauen Umstände des Unfalls bekannt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. „Wir haben den Unfall intern ausgewertet und unser Personal weiter sensibilisiert.“, sagt Kühl. Dies war der einzige Todesfall seit Gründung der Gesellschaft 2013.

Bis Ende August haben über 64 000 Menschen das Stauseebad besucht. Bis das Bad schließt, ist vor Ort noch einiges zu tun. Becken und Rohre werden täglich gereinigt und desinfiziert, um auch in den verbleibenden Tagen für einen reibungslosen Ablauf des Betriebes zu sorgen. Anschließend werden sämtliche Wasseranlagen und Sanitäreinrichtungen außer Betrieb genommen und winterfest gemacht. Die Bänke werden eingelagert und die Bojen aus dem Stausee genommen.

Auf den Spaß muss aber auch in den kühleren Monaten nicht verzichtet werden: Im Herbst und Winter stehen allen Badefreunden unter anderem die Türen des Georg-Arnhold-Bads, des Nordbads, der neuen Halle an der Freiberger Straße, die Schwimmhallen in Bühlau, Prohlis und Klotzsche sowie des Elbamare offen. Spätestens im Mai 2018 beginnt die neue Saison in den Dresdner Freibädern.

