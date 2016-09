Freibäder jetzt geschlossen Auch in Steinigtwolmsdorf und Burkau hat es sich jetzt ausgeschwommen.

© dpa

Weil das Wetter nun eher herbstlich wird, haben die Freibäder in Steinigtwolmsdorf und Burkau ab Sonnabend geschlossen. Am Freitag war der endgültig letzte Badetag. Damit ist die Saison in sämtlichen Freibädern der Bischofswerdaer Region jetzt beendet.

Die Freibäder in Steinigtwolmsdorf und Burkau konnten im September ihre Gesamtbilanz noch ordentlich verbessern. Sie hatten mit verlängerten, flexiblen Öffnungszeiten auf die ungewöhnlich heißen Septembertage reagiert und profitierten von zahlreichen neuen Besuchern. Burkau konnte in der vergangenen Woche sogar die 30 000er-Marke an Gesamtbesuchern knacken, wie Schwimmmeister Bernd Noack am Freitag auf Anfrage sagte.

Zum Unverständnis vieler Badegäste hatten die Bäder in Schmölln und Bischofswerda ihre Saison schon am 28. August bzw. am 4. September beendet. Die Verwaltungen begründeten das frühe Aus trotz Sommerwetters vor allem mit den hohen Kosten für den Betrieb. (cm)

zur Startseite