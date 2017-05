Freibäder in Freital öffnen wieder Ab Mittwoch kann im Zacke und im Windi wieder geplanscht werden. So richtig warm ist das Wasser allerdings noch nicht.

Das Wasser im Windi ist jetzt schon 19 Grad warm. Im Zacke ist es noch etwas kühler. © Archivfoto/Karl-Ludwig Oberthür

Die beiden Freitaler Freibader, das Zacke in Zauckerode und das Windi am Fuße des Windbergs, sind ab Mittwoch wieder geöffnet. Das teilt Freitals Bäderchef Lars Tschirner mit. „Die Wetterprognose sieht gut aus. Die Technik und die Wassertemperaturen sind so weit, dass sie einen Saisonstart zulassen.“ Im Windi, wo das Wasser mit einer Solaranlage geheizt wird, ist das Wasser derzeit 19 Grad warm. Im Zacke hat das Quellwasser erst 16 Grad erreicht. „Das ist aber gerade für Sportschwimmer vertretbar“, so Tschirner. Die ersten Badegäste können gegen 9 Uhr anschwimmen.

Die Tageskarte für Erwachsene kostet in beiden Bädern vier Euro, ab 17 Uhr wird für zwei Euro geplanscht. Kinder bis 18 Jahre zahlen 2,50 Euro und ab 17 Uhr ebenfalls zwei Euro. Für Vielschwimmer gibt es eine Saisonkarte. Sie kostet 72 Euro für Erwachsenen und 45 Euro ermäßigt. Der Eintritt für Kinder unter einem Meter Körpergröße und für Geburtstagskinder ist ganz kostenlos. Die Freibäder sind erst einmal so lange geöffnet, wie das frühlingshafte Wetter anhält. Informationen zu den Öffnungszeiten gibt es im Internet unter www.hains.de oder unter 0351 6520960. (SZ/win)

