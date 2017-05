Freibäder haben länger geöffnet

Der Sommer kann kommen © dpa

Der Auftakt fiel ins Wasser. Nicht, weil damit irgendetwas nicht stimmte, sondern weil entsprechendes Wetter am vergangenen Wochenende nur ansatzweise in Dresden vorbeischaute. Die Saison in den Freibädern hat zwar begonnen, der große Ansturm blieb aber deshalb zunächst aus. Dabei hatte die Bäder GmbH in weiser Voraussicht ihre Öffnungszeiten zunächst verkürzt. Doch die Prognosen sehen gut aus.

Es soll warm werden und überwiegend trocken bleiben. Ab diesem Dienstag geht die Bäder GmbH deshalb zu den regulären Öffnungszeiten über. Die Anlagen in Cossebaude, in Prohlis, in Mockritz sowie die beiden Wostra-Bäder sind so von 9 bis 19 Uhr für Besucher zugänglich, das Freibad Cotta wie das Luftbad Dölzschen und das Waldbad Langebrück von 10 bis 19 Uhr. Das Marienbad Weißig (10 bis 19 Uhr) und das Waldbad Weixdorf (11 bis 19 Uhr) ziehen erst am 29. Mai nach. Die Bäder GmbH gibt zudem den Hinweis, dass sich die Öffnungszeiten witterungsbedingt verlängern oder verkürzen können. (SZ)

zur Startseite