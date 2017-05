Freibadsaison rückt näher In wenigen Tagen öffnet das Teichwiesenbad seine Pforten. Nach der Saison steht dann die umfassende Sanierung an.

Das Teichwiesenbad in Ottendorf-Okrilla. © Thorsten Eckert

So richtig mitspielen will das Wetter zwar noch nicht, dennoch plant die Gemeinde Ottendorf-Okrilla am Sonnabend, den 13. Mai, das Teichwiesenbad für badelustige Besucher zu öffnen. Neben dem Schwimmbecken, der großen Liegewiese und dem Imbissangebot steht den Gästen unter anderem auch das Beachvolleyballfeld für sportliche Wettkämpfe zur Verfügung. Grundsätzlich öffnet das Freibad bis zum August von 10.30 Uhr bis 19 Uhr. An besonders heißen Tagen, an denen sich auch abends noch viele Besucher am Beckenrand herumtummeln, bleibt das Bad in Ausnahmefällen auch länger geöffnet.

Dafür müssen die Ottendorfer aber damit rechnen, dass voraussichtlich ab dem 1. September – egal, wie warm es in diesem Monat noch ist – das Freibad geschlossen bleibt. Denn die Gemeindeverwaltung plant ab diesem Zeitpunkt, mit den Sanierungsarbeiten zu beginnen. Anstelle des bisherigen Betonbeckens, das an einigen Stellen bereits undicht ist, soll ein Edelstahlbecken entstehen. Der Gemeinderat entschied sich seinerzeit für diese teurere Variante, weil sie langfristig aufgrund der guten Haltbarkeit die beste Lösung für das beliebte Freibad ist. Im Mai des kommenden Jahres soll das Becken voraussichtlich fertig sein.

Doch all dies ist momentan noch Zukunftsmusik und die Ottendorfer können sich zunächst auf die aktuelle Saison freuen. Über die Internetseite der Gemeinde erfahren die Badelustigen, ob das Bad bei schlechtem Wetter geschlossen bleibt oder ab 13 Uhr öffnet. Wer über kein Internet verfügt, kann die Öffnungszeiten auch telefonisch unter Telefon: 035205/149945 oder Telefon: 0162/2326907 erfragen.

zur Startseite