Freibadsaison ist beendet Die letzten heißen Tage haben dem Stadtbad noch einmal reichlich Besucher beschert. Nun wird es winterfest gemacht.

Mit 23 Grad war das Wasser im Freibad zuletzt noch einmal angenehm warm. „Die letzten Tage im August und im September haben dem Freibad besuchermäßig richtig gut getan“, sagt Bürgermeister Tobias Goth (CDU). Wieviel Gäste sich in der gesamten Saison im Stadtbad tummelten, diese Zahl muss er noch schuldig bleiben. „Die Auswertung beginnt nun erst“, so Goth.

Die werde auch zeigen, ob der Badbetrieb in der nächsten Saison so fortgeführt werde wie in diesem Jahr. Nach anfänglichen Schwierigkeiten sei die Imbissversorgung gut gelaufen, schätzt der Bürgermeister ein. Wenig Änderungen sieht Goth auch, was die Betriebsführung angeht. Vorm Umbau des Freibades hatte die Stadt verschiedene Möglichkeiten geprüft, den Badbetrieb abzugeben. Davon erhoffte sie sich Einsparungen bei Personal- und Grünpflegekosten. „Doch es hat sich damals kein Betreiber gefunden und ich gehe davon aus, dass wir auch jetzt keinen finden werden“, sagte der Bürgermeister. Daher habe das Thema länger nicht zur Diskussion gestanden. Das Stadtbad hatte nach einem Umbau die zweite Saison geöffnet.

