Freibadesee wird abgelassen Neustadt will das Gewässer sanieren. Der eigentliche Ausbau des Sees als Regenrückhaltebecken wird das aber noch nicht.

Die Notsanierung ist nötig, um eine Regulierung der Wassermenge im See wieder möglich zu machen. © Zschiedrich

Der Freibadesee in Neustadt verliert in der kommenden Woche sein Wasser. Dieses wird abgelassen, damit Bauarbeiten am Teichmönch und an der Ablaufleitung stattfinden können, informiert Bürgermeister Peter Mühle (NfN). Die Reparatur soll am Montag, dem 4. September beginnen und bis Ende Oktober dauern. Es handelt sich dabei um eine Notsicherung, denn der eigentliche Ausbau des Sees als Regenrückhaltebecken muss verschoben werden. Grund ist eine partielle Haushaltssperre, die Neustadts Kämmerer im Mai verhängt hat, weil Einnahmen von der Gewerbesteuer wegfielen. Rund 700 000 Euro fehlen der Stadt dadurch in diesem Jahr. Damit der Freibadesee im Notfall mehr Wasser aus dem Schluckenbach zurückhalten kann, wären neue Abläufe, ein Umbau der Straße und eine erneuerte Kanalisation nötig. Das würde rund 250 000 Euro mehr kosten, als die jetzigen Bauarbeiten, also die abgespeckte Variante.

Die Notsanierung ist nötig, um die defekten Absperrbretter auszutauschen, durch die eine Regulierung der Wassermenge im See derzeit nicht möglich ist. Den Zuschlag hat die Firma Tief- und Ökobau GmbH aus Goldbach erhalten. Nach Abschluss der Arbeiten am 20. Oktober soll das Wasser wieder angestaut werden, bevor der Winter hereinbricht. (SZ/nr)

