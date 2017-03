Freibadesee soll Fluten zurückhalten Bei Starkregen kann das Gewässer ein Puffer sein. Dafür muss der Wasserspiegel sinken. Neustadt lässt sich das was kosten.

Der Freibadesee in Neustadt soll im Notfall als Rückhaltebecken genutzt werden. Dafür wird dieses Jahr am nördlichen Ufer gebaut und der Wasserspiegel um mehr als 20 Zentimeter abgesenkt – allerdings erst nach der Sommersaison. © Dirk Zschiedrich

Die Stadt Neustadt investiert in diesem Jahr weiter in den Flutschutz. Nachdem die Kommune vor mehr als fünf Jahren am Garagenkomplex an der Gorki-/Engels-/Heinestraße sowie nahe dem Polenzer Kirchsteig zwei Regenrückhaltebecken bauen ließ, folgt nun das nächste Großprojekt. Es betrifft den Freibadesee am Rugiswalder Weg. Das Gewässer soll so ausgebaut werden, dass es im Notfall mehr Wasser aus dem Schluckenbach zurückhalten kann.

Der See wird bei Starkregen schon jetzt als Puffer genutzt. Mitarbeiter des Bauhofes können manuell regeln, wie viel Wasser aus dem See in den Langburkersdorfer Bach und von dort in die Polenz abfließt. Kündigt sich Starkregen an, wird mehr Wasser abgelassen. Diese Regulierung hat jedoch Grenzen. Bei einem extremen Unwetter, wie es alle 50 oder 100 Jahre auftreten kann, würde der Freibadesee schnell überlaufen. Das hätten Berechnungen ergeben. Um das zu verhindern, soll ab Ende August rund um den See gebaut werden.

Die Details wurden in der letzten Sitzung des Technischen Ausschusses vorgestellt. Unter anderem ist geplant, drei Ab- bzw. Überläufe zu erneuern. Auch die sogenannte Dammscharte soll neu gebaut werden. Würde sie im Moment überflutet, würde das Wasser zur angrenzenden Gartenanlage am Rugiswalder Weg laufen. Um das zu verhindern, soll die Straße umgebaut werden. Das Quergefälle soll so angepasst werden, dass das übertretende Wasser gezielt kanalisiert wird, ohne die Gärten zu fluten. Der wichtigste Eingriff betrifft den Freibadesee selbst. Damit er als Rückhaltebecken fungieren kann, soll der Wasserspiegel um mehr als 20 Zentimeter abgesenkt werden.

Voraussichtlich Ende August sollen die Bauarbeiten zum Hochwasserschutz beginnen. Bis zum Jahresende sollen sie beendet sein. Das Startdatum wurde bewusst gewählt, um die Interessen des Freibadesee-Vereins zu berücksichtigen, teilt Neustadts Bauamtsleiter Michael Schmidt mit. „Damit ist die Badesaison in diesem Jahr gesichert“, sagt er. Die Bauarbeiten werden noch im März ausgeschrieben. Im Mai sollen sie an Firmen vergeben werden. Der Eingriff hat auch Auswirkungen auf die Angler, die am Badesee regelmäßig fischen. Sie wollen den See voraussichtlich Ende April zum Abfischen ablassen. Etwa eine Woche dauere das Prozedere. Sind die Fische raus, könnte der See für die Sommersaison wieder angestaut werden.

Rund 233 000 Euro wird die Stadt Neustadt in die Bauarbeiten investieren. Auf Fördermittel kann sie dabei nicht hoffen. Diese wurden bereits für ein anderes Projekt gestrichen. Die Kommune will seit über drei Jahren ein Regenrückhaltebecken an der Wachewiese in der Nähe des Rugiswalder Weges bauen. Dieses hätte bei Starkregen vom angrenzenden Schluckenbach geflutet werden können. Von dort aus hätte das Wasser dann gesteuert in den Langburkersdorfer Bach abgegeben werden können, der später in die Polenz mündet. Doch für dieses Millionenprojekt gab es kein Fördergeld. Neustadt brauchte deshalb einen Plan B. Dieser wurde mit den Baumaßnahmen am Freibadesee nun gefunden.

zur Startseite