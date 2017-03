Freibadbesuch wird teurer Der Waldheimer Stadtrat hat die Verlängerung des Vertrages mit dem WelWel beschlossen. Vorher bestand aber Gesprächsbedarf.

„Ein schickes Freibad in traumhafter Lage“, so bezeichnet WelWel-Geschäftsführer Thorsten Hartwig das Freibad Gebersbach. Auch in den nächsten drei Jahren wird das Bad durch das WelWel bewirtschaftet. © Dietmar Thomas/Archiv

In den vergangenen Jahren ist der Vertrag zwischen der Stadtverwaltung Waldheim und dem Welcome Wellness Sport- und Freizeitzentrum über die Bewirtschaftung des Freibades meist ohne große Probleme verlängert worden. Letztendlich haben die Waldheimer Stadträte bei ihrer Sitzung am Donnerstagabend auch für die nächsten drei Jahre die Zusammenarbeit mit dem WelWel beschlossen.

Doch diesmal gab es zwischen Auftraggeber Stadt Waldheim und Verwalter WelWel längere Vorgespräche. Ein Grund dafür ist, dass der Verwalter die Eintrittspreise anheben will. Dabei handelt es sich um einen Aufschlag von jeweils 50 Cent. Demnach zahlen Kinder und Jugendliche zwei, Erwachsene drei Euro. „Damit liegen wir in der Region immer noch im unteren Bereich“, sagte WelWel-Geschäftsführer Thorsten Hartwig. Er betont, dass die Zusammenarbeit zwischen der Stadt Waldheim und dem WelWel als Verwalter immer auf Augenhöhe geschehen sei. Hartwig begründet die Erhöhung mit gestiegenen Kosten. „Allein für den Strom zahlen wir in der Saison monatlich 4 000 Euro“, so Hartwig. Hinzu kommen die Personalkosten für zwei bis fünf Angestellte, je nachdem, wie das Bad besucht ist. „Dabei ist es auch nicht damit getan, dass wir nur die Öffnungszeiten absichern. Zur Vor- und Nachbereitung sind jeweils bis zu zwei Stunden erforderlich“, begründet Hartwig. Es sei zwar angenehm, dass die meisten Besucher auf Ordnung achten, dennoch müsse eben am Abend alles richtig saubergemacht werden.

Auch bei den Öffnungszeiten will der Betreiber eine Änderung einführen. „Wir haben es öfter gehabt, dass in der letzten Stunde vor der Schließung nur noch zwei, drei Gäste da waren. Dennoch mussten wir das Bad bis 20 Uhr geöffnet halten.“ Nun soll es eine Kernöffnungszeit von 12 bis 19 Uhr, in den Ferien von 10 bis 19 Uhr, geben. „Damit erhalten wir die Gelegenheit, bei nur noch geringem Besuch auch schon 19 Uhr schließen zu können. Sollten aber noch viele Besucher da sein, dann verlängern wir die Öffnungszeit gern bis 20 Uhr“, verspricht der Geschäftsführer.

Im Vertrag ist vereinbart, dass der Verwalter ein jährliches Nutzungsentgelt in Höhe 30 000 Euro an die Stadt zahlt. Im Gegenzug erhält er eine Vergütung von jährlich über 70 000 Euro. Für Hartwig ein normaler Vorgang. „Die Erhaltung eines Freibades ist auch immer eine politische Entscheidung. Es gibt wohl kein Freibad, das sich selbst trägt“, sagt Hartwig.

Auch vonseiten der Stadtverwaltung besteht das Interesse, den Vertrag mit dem WelWel fortzuführen. Der Verwaltungsausschuss hatte sich in seiner jüngsten Sitzung ausführlich mit der Verlängerung des Vertrages befasst und dem Stadtrat die Empfehlung gegeben, der Verlängerung zuzustimmen. Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) sagte: „Die Zusammenarbeit ist immer gut gewesen. Wir sind froh, dass wir mit dem WelWel einen Betreiber haben, der sich so für das Freibad einsetzt.“

Nach dem Umbau 2004/2005 hatte das WelWel die Bewirtschaftung des Bades neu übernommen. Damals habe man noch Jahresverträge abgeschlossen, die später auf drei Jahre erhöht wurden. „Das gibt uns die Gelegenheit, doch etwas besser zu kalkulieren“, erklärt Hartwig. In einem durchschnittlichen Jahr sei mit etwa 12 000 Besuchern zu rechnen.

