Freibad wird zur Partyzone

Der Sommer ist die Zeit für fröhliche Partys unter freiem Himmel. Auch im Strehlaer Freibad – und dort gleich zweimal in Folge. Erst steht das städtische Nixenfest am 24. Juni an. Keine zwei Wochen später soll an gleicher Stelle eine Ü-30-Party mit Tanz und Musik steigen.

Letztere will Frank Gebauer ausrichten. Der Unternehmer betreibt einen Grill- und Cateringservice in der Stadt. Er hat sich vorgenommen, die lange in der Versenkung verschwundenen Strandfeten wiederzubeleben, die es vor vielen Jahren im Strehlaer Freibad gegeben hat. „Das war vor der Wende und ein paar Jahre danach eine feste Größe“, erinnert sich der Strehlaer zurück. Wenn es nach Gebauer geht, soll das auch in Zukunft wieder so sein.

Geht das Konzept auf, könnte sich die Bad-Party als Sommerfest in der Stadt etablieren – neben dem Maibaumfest im Frühling, dem Tierparkfest im Herbst und dem Schlossspektakel im Winter. Perspektivisch soll auch die Wahl der Strehlaer Nixe in diese Sommer-Veranstaltung integriert werden, so Frank Gebauer, der das Nixenfest auf einem eher absteigenden Ast sieht.

Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Sommerparty-Premiere am 8. Juli. Unterstützt wird Frank Gebauer bei dem Vorhaben von der NTG – einer Vereinigung junger Leute aus Strehla – und der örtlichen Feuerwehr. Hilfe brauche es auch. Denn es hängt Einiges dran an der Nixenbad-Sause, bei der gut und gern 400 oder mehr Gäste erwartet werden: ein großes Festzelt, viel Sicherheitspersonal, zahlreiche Bauzäune für die Begrenzung des Party-Bereichs.

Die Feier sei „hoch angebunden“, was die Sicherheitsbestimmungen betrifft, heißt es auch von der Stadt Strehla, der das Nixenbad gehört. Gegen 600 Euro Nutzungsgebühr stellt die Kommune die Sandfläche zur Verfügung, die einst das große Schwimmbecken war. Verfügt hat die Stadt, dass der Partybereich zu den Schwimmbecken und dem Campingplatz hin abgegrenzt wird. Auch die Musiklautstärke muss ab Mitternacht gedrosselt werden. Es soll niemand belästigt werden.

Die Älteren sollen unter sich sein

Auflagen hin oder her: Das Engagement des privaten Party-Veranstalters im Bad sieht die Stadt positiv. Auch die Stadträte billigten den Abschluss eines Nutzungsvertrags mit dem Party-Veranstalter vergangene Woche einstimmig. „Warum nicht?“, so die einhellige Meinung der Abgeordneten.

Ein wenig irritiert über die geplante Ü-30-Party im Bad ist indes der Riesaer Jens Schubart. Der Partyveranstalter ist seit einigen Jahren mit dem Konzept der „Großen Ü 30 Party“ in der Region präsent. Unter anderem im Riesaer Klosterhof aber auch in der Strehlaer Linde. Derzeit ist die Veranstaltungsreihe in Strehla in der Sommerpause. Dass ausgerechnet in dieser jemand anderes in Strehla mit einem Ü-30-Slogan arbeitet, „das ist nicht gut für uns“, sagt Schubart. Er hätte sich gewünscht, dass die Organisatoren im Vorfeld mit ihm geredet hätten. Zumal man sich ja auch kenne.

Frank Gebauer hingegen sieht kein Problem. „Unsere Party hat mit dem Konzept, wie es Jens macht, nichts zu tun“, sagt er. Es werde vielmehr „in Richtung Südseeparty“ gehen. Auch im Namen der Freibad-Fete werde „Ü 30“ keinerlei Rolle spielen. „Strandfest Strehla im Nixenbad 2017“ – so soll die Sause heißen, die bald auch im Stadtgebiet mit Bannern beworben werden soll. Nur so viel „Ü 30“ stecke letztlich doch drin: Die Gäste sollen jenseits der 30 sein. Darauf werde auch am Eingang ziemlich genau geachtet, so Frank Gebauer. „Wir möchten es so machen, dass kein Jüngerer reinkommt und die Älteren wirklich unter sich sind bei so einer Feier.“

Das Strandfest im Strehlaer Nixenbad findet am Sonnabend, 8. Juli statt. Einlass ist ab 19 Uhr, der Eintritt kostet voraussichtlich 6 Euro pro Person.

