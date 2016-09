Freibad hat schon „überzogen“ Auch bei 30 Grad seien gerade mal 100 Besucher gekommen. Dies sei wirtschaftlich nicht vertretbar.

Trotz der anhaltenden Hitze ist das Freibad in Gebersbach geschlossen. Weshalb? Das fragen sich Leser. Der DA gab diese Fragen an Thorsten Hartwig, einen der Geschäftsführer des Welcome Wellness (Welwel) in Döbeln, als Betreiber des Bades weiter. „Wir haben immer Ende August geschlossen und in diesem Sommer schon noch eine Woche drangehängt“, erklärt Hartwig. Das sei nur mit enormem Aufwand zu bewerkstelligen gewesen. Mehr sei wirtschaftlich nicht vertretbar. Denn auch bei 30 Grad seien gerade mal 100 Besucher gekommen. „Allein die Stromkosten für eine Woche summieren sich auf 1 500 Euro“, nennt Hartwig einen Kostenfaktor. Außerdem gebe es Verträge mit dem Personal und Arbeitszeitregelungen.

Auch das Roßweiner Freibad ist inzwischen geschlossen. Dafür hat das Hallenbad geöffnet. Zwei Bäder können über Wochen nicht parallel geöffnet werden. Dazu fehlt der Kommune schlichtweg das Personal. Auch das Wolfstal war noch länger offen als geplant. (DA/sig)

