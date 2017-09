Freibad-Fans kommen noch auf ihre Kosten Die Badesaison ist im Rödertal noch nicht beendet. Auch, wenn nicht mehr alle Bäder geöffnet sind.

Noch können Freibad-Fans im Rödertal abtauchen. So wie hier im Radeberger Stadtbad bei aktuell um die 18 Grad Wassertemperatur. © Thorsten Eckert

Der Sommer ist vorbei. Zumindest für die Meteorologen. Die legen ja bekanntlich den Herbstanfang alljährlich auf den 1. September, während der Sommer kalendarisch noch bis zum 22. September andauert. Dem Wetter sind solche Festlegungen ja meist vollkommen egal. Und so drücken natürlich alle Freibadfans im Rödertal der Sonne kräftig die Daumen, dass die Badesaison noch ein bisschen weitergehen kann. Auch, wenn einige Freibäder seit dem Wochenende geschlossen sind, haben Freibad-Fans rund um Radeberg noch immer etliche Chancen aufs Schwimmen im – derzeit ein wenig frischem – Nass. Die SZ hat sich umgeschaut, wo die Freibäder noch locken; und wo die Badtore schon dicht gemacht sind:

Stadtbad Radeberg: Freibadfans noch gut zwei Wochen willkommen

Egal, wie sich Petrus entscheidet, das Radeberger Stadtbad zieht traditionell bis zum 15. September durch. Im vergangenen Jahr wurde sogar mal mit der Tradition gebrochen und die Türen blieben einen Tag länger offen, weil der Spätsommer noch einmal so richtig in Fahrt gekommen war. In jedem Fall kann in Radeberg täglich – wetterunabhängig – von 8 bis 10 Uhr und von 17 bis 19 Uhr geschwommen werden. Bei Temperaturen über 20 Grad bleibt das Bad durchgängig von 8 bis 19 Uhr offen. Aktuell kann bei 18 Grad Wassertemperatur „geplanscht“ werden.

Freibad Wachau: Bei über 20 Grad können Badefans abtauchen

Für ganz Hartgesottene ist das Freibad in Wachau die erste Adresse. Das Wasser fließt aus einer Quelle direkt in die Becken und ist deshalb klar aber auch etwas kälter als in anderen Freibädern. So um die 15 Grad dürfte jetzt die Wassertemperatur liegen. Die großen und kleinen Besucher können sich in einem Schwimmer-, einem Nichtschwimmer- und einem Planschbecken austoben. Es gibt großzügige Liegewiesen, ein Volleyballfeld und einen kleinen Kiosk. Auch ein Sprungturm ist in dem Bad zu finden. Bis Freitag, dem 15. September, ist das Bad geöffnet, dann endet die diesjährige Saison. Montag bis Freitag ist das Bad von 14 bis 20 Uhr zugänglich, am Wochenende von 10 bis 20 Uhr. „Sollten die Temperaturen allerdings unter 20 Grad Celsius liegen, dann bleibt das Bad geschlossen“, sagt Harald Kalbitz von der Wachauer Gemeindeverwaltung.

Waldbad Langebrück: Noch bis Sonntag kann gebadet werden

Alle, die es bisher nicht ins Waldbad Langebrück geschafft haben, sollten sich sputen. Noch bis Sonntag, dem 10. September, ist die Anlage in dieser Saison geöffnet. Die Jüngsten freuen sich am meisten sicher über den neu errichteten Wasserspielplatz. Er ist mit Wasserpilz, Fußdüsen und anderen Geräten ausgestattet. Die Anlage war erst in diesem Jahr eingeweiht worden. Ansonsten finden Badegäste das gewohnt idyllische Bad vor mit den historischen Umkleidekabinen, Imbiss, einer Wasserrutsche, Beachvolleyballanlage und Tischtennisplatten. Das Wasser fließt aus einer Quelle in der Heide in das Becken. Derzeit liegt die Temperatur bei 16 Grad. Das Bad ist täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Bei schlechtem Wetter behält sich die Verwaltung vor, das Bad zu schließen.

Waldbad Weixdorf: Nur noch Spaziergänge rund um den Teich

Baden im Waldbad Weixdorf ist in dieser Saison nicht mehr möglich. Seit dem vergangenen Sonntag ist die idyllische Anlage für Wasserfans geschlossen. Allerdings lädt die Anlage täglich von 10 bis 17 Uhr zu einem Spaziergang rund um die Teiche ein.

Karswaldbad Arnsdorf: Zumindest gibt’s noch eine Abschluss-Party

Der Verein Karswaldbad hat die diesjährige Saison im Arnsdorfer Freibad am letzten Augusttag beendet. Dennoch heißt das nicht, dass die Türen des Bades bis zur kommenden Saison geschlossen bleiben. Denn am 23. September steigt noch die große Abschlussparty mit Disco und am 2. Dezember findet der Zipfelmützenmarkt – Arnsdorfs kleiner aber feiner Weihnachtsmarkt – in dem Freibad statt.

Teichwiesenbad Ottendorf-Okrilla: Für den Umbau geschlossen

Im Ottendorfer Freibad herrscht derzeit viel Trubel. Allerdings veranstalten diesen nicht mehr die Badegäste, sondern die Bauleute. Denn am vergangenen Donnerstag war der offizielle Spatenstich für die umfangreichen Sanierungen, die in den kommenden Monaten in dem Freibad anstehen. Wenn alles klappt, können die Ottendorfer aber spätestens ab Juni 2018 ihr neues Schwimmbecken testen und die ersten Runden drehen.

