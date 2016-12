Freibad bleibt Zuschussgeschäft Nur knapp 5 000 Schwimmer wurden im Sommer gezählt. Bei bestem Wetter musste geschlossen werden.

Die Freibadsaison in Weinböhla war keine gute. Es gab nur etwa halb so viele Besucher und Einnahmen, wie normalerweise. Knapp 5 000 Besucher und Einnahmen in Höhe von 5 300 Euro konnten laut Hauptamtsleiterin Julia Schneider gezählt werden. Dem gegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 60 000 Euro. „Das Bad war schon immer ein Zuschussgeschäft. Aber es ist wichtig für den Ort“, so Bürgermeister Siegfried Zenker (CDU). Besonders Familien und Senioren nutzen das Elbgaubad.

Offiziell begann die Badesaison am 15. Mai. Aufgrund des schlechten Wetters wurde das Elbgaubad aber nicht geöffnet. „Der Mai und der Juni waren verregnet wie schon 2015“, sagt Julia Schneider. Erst im August wurde es heiß. „Leider haben wir uns zum ersten Mal Blaualgen eingefangen und mussten vorzeitig schließen“, erklärt die Hauptamtsleiterin. Die meisten Gäste kämen aber sowieso immer zum Beginn der Saison. In den Ferien verreisen viele, so Schneiders Erfahrung.

Der zuletzt beste Sommer war 2013. Da zählte man fast 10 000 Besucher und es gab 11 760 Euro Einnahmen.

