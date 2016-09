Freibad bleibt länger geöffnet Der letzte Öffnungstag im Kötitzer Bad ist voraussichtlich der kommende Sonntag.

Aufgrund des anhaltend schönen Wetters bleibt das Freibad mit Badesee in Kötitz länger geöffnet, als geplant. Voraussichtlich am Sonntag ist der letzte Badetag. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

So knackt das Bad vielleicht doch noch die 50 000 Besucher-Marke. Bis Ende August lief die Saison nicht wie erhofft. Bis dahin sind rund 15 000 Gäste weniger gezählt worden als im Vorjahreszeitraum.

Der Campingplatz am Bad sowie die Badgaststätte in Kötitz sind in jedem Fall bis Ende Oktober geöffnet.

Die meisten Freibäder, so auch das Elbgaubad in Weinböhla, sind bereits geschlossen, obwohl die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst noch eine Hitzewarnung herausgegeben haben. (SZ/pz)

