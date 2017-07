Freibad-Betreiber hofft auf Sonne Wegen des schlechten Wetters haben Freitals Bäder derzeit wenig Besucher. Insgesamt stimmen die Zahlen aber.

Nächste Woche soll das Wetter wieder auf Sommer umschwenken. Dann werden auch die Freibäder wieder voller. © dpa

Hin und wieder Regen, Gewitter und Temperaturen um die 20 Grad Celsius – Badewetter sieht anders aus. Etwa zwei Monate nach dem Start der Freibadsaison in Freital zieht der Betreiber, die Technischen Werke (TWF), eine gemischte Bilanz.

„Das Wetter ist gerade sehr wechselhaft“, sagt Sprecher Daniel Wirth. „Wir hoffen, dass es zum Ende der Ferien noch besser wird. Viele sind dann zurück aus dem Urlaub und wollen ins Freibad.“ Auch wenn sich derzeit nur wenige Besucher in die beiden Freitaler Freibäder, dem Zacke in Zauckerode und dem Windi am Fuße des Windbergs, verirren, ist Wirth trotzdem zufrieden mit der Bilanz bislang. Vor allem der Mai und Juni seien sehr gut gelaufen.

In diesen beiden Monaten zählten die TWF rund 10 000 Besucher mehr als im vergangenen Jahr, als sich der Sommer erst im August und September zeigte. Der bislang besucherstärkste Tag war der 11. Juni, ein sonniger und warmer Sonntag. Ins Zacke strömten an diesem Tag 1 700 Gäste, ins Windi kamen 700 Besucher. Insgesamt stehen bislang im Zacke 17 000 Besucher zu Buche, im Windi wurden seit Anfang Mai rund 7 000 Gäste gezählt. Das macht insgesamt 24 000 Besucher bisher. Im vergangenen Jahr waren es 47 000 Gäste. „Wir sind optimistisch, dass wir diese Zahl auch in diesem Jahr schaffen“, so Wirth.

Er beobachtet weiterhin, dass viele potenzielle Freibad-Besucher bei schlechtem Wetter mittlerweile ins Hains ausweichen. Seit der Eröffnung des Anbaus mit zwei Riesenrutschen Ende 2015 wird das Hallenbad auch im Sommer stärker genutzt. Auch bei zu heißen Temperaturen werde das Hains vor allem von Familien als Alternative zum Freibad gern genutzt, so Wirth.

