Freibad ab Sonnabend geöffnet In Burkau kommen Wasserratten ab dem Wochenende voll auf ihre Kosten.

Das Freibad Burkau ist ab Sonnabend geöffnet. © Steffen Unger

Saisonstart im Freibad Burkau: Die beliebte Freizeitanlage ist ab Sonnabend, 27. Mai, geöffnet, sagte Bürgermeister Sebastian Hein (CDU). Ab 10 Uhr sind Badegäste willkommen.

Sowohl bei den Öffnungszeiten als auch bei den Eintrittspreisen bleibt alles am alten. Geöffnet ist das Bad im Mai täglich von 10 bis 20 Uhr; ab Juni öffnet es am Wochenende bereits um 9 Uhr. In den Sommerferien ist ebenfalls täglich schon ab 9 Uhr geöffnet. Die Tageskarte für Kinder kostet 1,50 Euro, für Erwachsene drei Euro. Rabatt gibt es bei den Vormittags- und Feierabendtarifen. (szo)

www.gemeinde-burkau.de

