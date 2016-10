Frei laufende Hunde verunsichern Regelmäßig rufen Rothenburger wegen der Vierbeiner bei der Stadtverwaltung an. Was die Tiere dürfen, ist aber geregelt.

Vierbeiner dürfen weder auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen noch an anderen für alle zugänglichen Orten unbeaufsichtigt umherlaufen. © dpa

Rothenburg. Immer wieder beschweren sich Anwohner über frei laufende Hunde in den Ortschaften. Wie die Stadtverwaltung in Rothenburg mitteilt, dürfen die Vierbeiner allerdings weder auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen noch an anderen für alle zugänglichen Orten unbeaufsichtigt umherlaufen. Wenn Hundebesitzer dagegen verstoßen, drohe ihnen ein Ordnungsgeld.

Hunde seien so zu verwahren, dass durch deren Verhalten die Benutzer angrenzender Grundstücke oder öffentlicher Anlagen nicht gefährdet werden, heißt es weiter. Zudem müsse berücksichtigt werden, dass manche Menschen Angst vor Hunden haben. Zudem gehe es auch um die Sicherheit anderer Menschen, zum Beispiel Postboten. Diese sollten beim Ausführen ihrer Arbeit keine Hundebisse fürchten müssen.

Auch in Kodersdorf sind Hundebesitzer vor Kurzem dazu aufgefordert worden, ihre Vierbeiner innerhalb der Orte anzuleinen. Wer sich nicht an die Regeln hält, begeht nach der Polizeiverordnung eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld in Höhe von bis zu 1 000 Euro geahndet wird.

zur Startseite