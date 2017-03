Frechfröhlicher Tanz der Funken Zur 19. Oberlausitzer Gardetanzshow in der Messehalle Löbau sind über 400 Teilnehmer aus 13 Karnevalsclubs der Region aufgetreten – und boten ein buntes Programm in drei Altersklassen.

Die Minis vom Oppacher Narrenbund beim Showtanz. © Bernd Gärtner

Von den Minis bis zu den Erwachsenen: Zur 19. Auflage der Oberlausitzer Gardetanzshow am Sonnabend in der Messehalle Löbau haben über 400 Teilnehmer aus 13 Karnevalsclubs ein Garde- und Showtanzprogramm präsentiert. Rund fünf Stunden dauerte die Veranstaltung. An dem nehmen traditionell die Vereine aus dem Altkreis Löbau teil. Bei der Oberlausitzer Gardetanzshow gibt es keine Wertung. Getanzt wird in drei Altersstufen: die Minifunken (bis zwölf Jahre), die Juniorengarden (bis 16 Jahre) und die großen Garden. (SZ)

