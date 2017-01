Frech und frivol Der Radebeuler Karikaturist Lutz Richter zeigt 64 seiner Cartoons in den beiden Sparkassenfilialen.

So kann‘s passieren, im Schlafzimmer. Richter hat es gezeichnet. © PR

Lutz Richter hat es nicht weit, um zu beobachten, wie die Leute auf seine Karikaturen reagieren. Sein Arbeitsplatz ist in Altkötzschenbroda. Einer seiner zwei neuen Ausstellungsorte ist die Sparkasse an der Bahnhofstraße, Ecke Hermann-Ilgen-Straße im Westen Radebeuls .

Den meisten Betrachtern, die neben Geld abholen oder Mittagessen in der Filiale sind, huscht ein Schmunzeln übers Gesicht. Genau das ist es, was der gelernte Porzellanmaler wecken will. Lockerheit, etwas Abstand zu den täglichen Merkwürdigkeiten, die sich in der großen Politik wie im eigenen Schlafzimmer abspielen.

Treffsicher macht sich Lutz Richter über die Verklemmtheit im Umgang zwischen Deutschland und der Türkei oder auch den Abhörskandal mit den USA lustig. Wortspiele und hintergründige Gedanken verwendet er, wenn es um den Abgasskandal von VW geht. Und frivol bringt Richter Gedanken zum Froschkönig und Fremdgehen oder zur Tour de France auf sein Blatt.

Es ist wohltuend, wie Richter der seit 2015 freischaffender Cartoonist ist, die Absurditäten des Lebens zumeist farbenfroh und gewitzt verarbeitet. Das liegt wohl auch daran, dass der Mann reichlich Lebenserfahrung sammeln durfte. Nach seinem Studium war er über 30 Jahre an verschiedenen Positionen in der Porzellanmanufaktur Meißen tätig. Er leitete die Porzellanmalerei. Zuletzt war er einer der Geschäftsführer in dem staatlichen Unternehmen. Richter ist Mitglied im Cartoonlobby Verein und zeigt seine Arbeiten auch beim Deutschen Karikaturenpreis, der im Haus der Presse in Dresden veranstaltet wird.

Zuletzt half der Karikaturist unkompliziert beim Spendenlauf für den Bau einer evangelischen Oberschule. Sein Cartoon von „Alles rennt“ wurde zum Sinnbild für die Aktion im Lößnitzstadion. Jetzt nun im großen Umfang und ganz besonders für sein Radebeuler Publikum. 64 seiner Arbeiten präsentiert die Sparkasse Meißen noch bis zum 28. April in ihren Standorten Sidonienhöfe 5 und Hermann-Ilgen-Straße 28.

