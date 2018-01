Frech und erotisch geblieben Dorit Gäbler, Schauspielerin und Chansonnière aus Friedewald, wird heute 75. Ihr Terminplan ist voll, die Bühne ihr Jungbrunnen. Trotzdem hat sie einen Wunsch.

Die Schauspielerin und Chansonnière Dorit Gäbler ist in ihrer mehr als 50-jährigen Künstlerkarriere schon in viele Rollen geschlüpft. So im weißen Frack und Zylinder in ihrer Hommage an Marlene Dietrich.

Doch auch als Vorleserin beim Literaturfest in Meißen war die Friedewalderin schon zu erleben.

Ruhe und Entspannung finden sie und ihr Mann Karl-Heinz Bellmann schon seit einigen Jahren beim Urlaub auf Teneriffa.

Moritzburg. Ein Gläschen Rotwein, wie beim Fototermin in ihrem Häuschen in Friedewald, wird sich die Jubilarin heute sicher gönnen. Wie Dorit Gäbler am Montag der SZ verriet, wird sie ihren 75. Geburtstag im Familienkreis feiern. Mit dabei auch ihre beiden Enkel. „Natürlich feiern wir in der Straßenbahn, in unserer Helene.“ Denn das gute Stück ist mit vielen wichtigen Familienereignissen und -feiern verbunden. „Dort habe ich meinen Mann kennengelernt, wir haben die Jugendweihe meines Sohns Peter gefeiert und vieles mehr.“

Offiziell ist die aus zahlreichen DDR-Filmen und -Unterhaltungssendungen bekannte Schauspielerin, Moderatorin und Sängerin längst in Rente. Tatsächlich tourt die attraktive Blondine mit den gefärbten Haaren aktuell mit zehn verschiedenen Programmen durch den Osten – von „Starke Frauen“ bis „Verliebt, verlobt, verschwunden“. Auch nach 50 Jahren Bühnenerfahrung hat sie dabei noch Lampenfieber – jedes Mal. Den heutigen besonderen Tag hat sich die 1943 in Plauen im Vogtland geborene Künstlerin frei gehalten. Viel Zeit zum Luftholen bleibt nach der Geburtstagsfeier allerdings nicht, denn am Donnerstag ist sie wieder mit „Ein Kessel Buntes“ auf Achse.

Doch was andere wohl schon in deutlich jüngeren Jahren als Stress empfinden würden, ist für Dorit Gäbler Lebenselixier und Jungbrunnen in einem: „Ich würde verkümmern, wenn ich nicht mehr auf der Bühne stehen könnte“, bekennt die Künstlerin. „Es ist mir wichtig, die Leute anzuregen, über sich nachzudenken und sich selbst zu hinterfragen.“

Sie selbst hat in ihrem Leben Höhen und Tiefen erlebt. Mit Karl-Heinz Bellmann ist die Friedewalderin seit fast 35 Jahren verheiratet. „Mein Mann hat nach seiner schweren Krankheit einige wichtige Lebensweisheiten angenommen, die auch ich mir zur Lebensauffassung gemacht habe: Die meisten Dinge werden im Kopf entschieden. Dazu gehört zum Großteil auch, ob der Körper verfällt.“

Und so hält sich die heute 75 Jahre alt Gewordene mit einen positiven Blick nach vorn, ihren Auftritten, Yoga, Saunabesuchen und auch Spaziergängen fit. „Und vielleicht hilft ja auch, dass Sänger eine intensivere Atemtechnik haben, die dem Körper mehr Sauerstoff zuführt.“

Ihren Traumberuf Schauspielerin musste sich Dorit Gäbler hart erkämpfen. Nach zwei älteren Brüdern hatte ihre alleinerziehende Mutter keine Kraft mehr, den Berufswunsch ihrer hübschen Tochter zu unterstützen – und kein Verständnis. „Mit Todesmut bin ich nach Berlin“, erinnert sie sich an den Sprung ins kalte Wasser. Die ausgebildete Gebrauchswerberin finanzierte ihr Leben mit Modeln und erfuhr über ein Mannequin, dass das DDR-Filmunternehmen Defa junge Mädchen sucht.

Sie bewarb sich an der Filmhochschule in Potsdam und an der Berliner Schauspielschule „Ernst Busch“. Schon im Studium sang sie Selbstkomponiertes in Kindergärten und Altersheimen und macht erste Schritte auf der Bühne. „Ich wollte spielen“, begründet sie ihren Weggang ins damalige Karl-Marx-Stadt. Ihre erste Rolle 1967: die Eliza in „My Fair Lady“. „Damals habe ich zum ersten Mal erlebt, dass die Leute vor Begeisterung trampelten. Ich habe in der Rolle aber auch mein Herz auf die Bühne geschmissen.“ Und sie ergänzt: „Das hat mir so viel gegeben.“

1968 bis 1980 gehörte Dorit Gäbler zum Ensemble des Dresdner Staatstheaters und drehte Kinofilme wie „Nicht schummeln, Liebling“ (1972), „Orpheus in der Unterwelt“ (1974) oder für den „Polizeiruf 110“ im Fernsehen. Auch in der DDR-TV-Unterhaltung war die vielseitige Künstlerin präsent: Sie bezirzt Kabarettist Rolf Herricht, flirtet mit Tigern und tanzt im „Kessel Buntes“ mit einer echten Boa constrictor.

Als ihr das Theater ein prominentes Filmrollen-Angebot vermasselte und ihr keine Charakterrollen gab, kehrt sie der Bühne den Rücken. Sie suchte sich eine Band, lernte Blues singen, gewann nationale Wettbewerbe und damit Mut, ihr Geld freischaffend auch mit ihrer satten Altstimme zu verdienen. „Ich war ausgebucht, gab 200 Konzerte pro Jahr“, erzählt die Künstlerin, die seit 1981 in Friedewald lebt.

Nach der Wende musste sich Dorit Gäbler wie die meisten Künstler aus der DDR zurück in die Öffentlichkeit kämpfen. Marlene Dietrich half dabei. Zweieinhalb Jahre sang sie jede Woche mit Leidenschaft deren Lieder, in weißem Frack und Zylinder, in der Promikneipe ihres Mannes. Damit und mit einer Hommage an Hildegard Knef kam sie zurück auf die Bühne. Die Diven-Abende gehören nach wie vor zum Repertoire der Chansonnière, wie Frivol-Erotisches und Kabarett. Das jüngste Ein-Personen-Stück „Verliebt, verlobt, verschwunden“, für das sie die Musik schrieb, soll aber das letzte sein.

„Den Schlusspunkt setze ich als Schauspielerin“, sagt sie in ihrer charmant-fröhlichen Art. Der Abschied steht indes weit in den Sternen, auch wenn sie auf Drängen ihres Mannes ihre Auftritte in diesem Jahr um ein Drittel zurückschrauben will. „Ich gehe auf die 60 zu, nur von der verkehrten Seite“, witzelt sie.

Bleibt bei all dem noch ein Wunsch offen? „Wer in ,My Fair Lady‘ gespielt hat, muss auch mal in ,Hallo Dolly’ gespielt haben. Leider hat man mich damals in Dresden nicht gefragt. Aber vielleicht findet sich ja noch eine kleine Bühne.“ Und nach dem abrupten Wende-Aus hat Dorit Gäbler noch einen zweiten Wunsch: „In einem schönen Fernsehfilm mitspielen.“ Doch erst einmal freut sich die Friedewalderin auf den Herbst. Dann steht sie gemeinsam mit Herbert Köfer auf der Bühne – als Mutter im „Jedermann“ in Potsdam. (mit dpa)

