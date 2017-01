Fraunhofer plant Erweiterung

Das Fraunhofer-Technikum auf dem Hochschulcampus am Zittauer Ring © SZ Thomas Eichler

Bereits wenige Monate nach der offiziellen Einweihung des Fraunhofer-Technikums auf dem Hochschulcampus am Zittauer Ring denken die Forscher über eine Erweiterung nach. „Das Fraunhofer-Kunststoffzentrum Oberlausitz nimmt eine sehr positive Entwicklung“, teilte Jan Müller, Sprecher des Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik (IWU) am Hauptsitz Chemnitz, auf SZ-Anfrage mit. „Aus diesem Grund haben in unserem Institut erste Planungen für eine thematische und räumliche Erweiterung begonnen.“ Details nannte er wegen der frühen Phase der Planung noch nicht.

Der Präsident der Gesellschaft hatte vor wenigen Tagen gesagt, dass schon jetzt absehbar ist, dass die IWU-Forscher in Zittau zwei- bis dreimal mehr Platz brauchen als sie jetzt haben. Die Fläche zwischen Technikum und Häusern an der Külzstraße war bereits vor der Eröffnung für eine eventuelle Erweiterung vorgesehen.

Das IWU arbeitet mit seiner Projektgruppe bereits seit 2011 in Zittau. Im Oktober letzten Jahren sind die inzwischen 15 Wissenschaftler in das neue Kunststoffzentrum eingezogen. Sie forschen für die einheimische Industrie an Werkstoffen der Zukunft. (SZ/tm)

