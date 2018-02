Fraunhofer baut im Görlitzer Hochschulcampus Neben der Bluebox soll ein kleiner Neubau entstehen. Dort forschen künftig 15 Leute.

In einem geplanten Neubau auf dem Görlitzer Hochschulcampus sollen künftig Schulungen des Fraunhofer-Instituts stattfinden. © Mario Heinke

Görlitz. Voraussichtlich noch dieses Jahr rücken auf dem Görlitzer Hochschulcampus an der Neiße die Bagger an. Direkt neben der Bluebox soll ein kleiner Neubau mit einer Nutzfläche von etwa 320 Quadratmetern entstehen. Einziehen wird die Fraunhofer-Forschungsgruppe IT-Sicherheit/Lernlabor Cybersicherheit mit 15 Mitarbeitern unter Leitung des Görlitzer Informatik-Professors Jörg Lässig. Dabei handelt es sich um eine Kooperation zwischen der Hochschule Zittau/Görlitz und dem Fraunhofer-Institut in Ilmenau. Inhaltlich geht es grob gesagt darum, Schulungen für Vertreter aus der Wirtschaft zum Thema Sicherheit im Internet zu entwickeln und durchzuführen.

„Das Projekt ist derzeit in der Planungsphase, in die die Hochschule intensiv eingebunden ist“, sagt Lässig. In dem Neubau entstehe unter anderem ein Seminarraum für Schulungen des Fraunhofer-Instituts, in dem 20 Teilnehmer die neuesten Cyberattacken sowie deren Abwehr vermittelt bekommen und an aktueller Hardwareausstattung auch Praxiserfahrung sammeln können.

„Die wissenschaftlichen Mitarbeiter werden Labore zur Forschung und zur Demonstration ihrer Ergebnisse erhalten“, so Lässig. Neben Schulungsteilnehmern sollen auch Studenten der Hochschule vom Wissen der Forschungsgruppe profitieren. Das sei ein Ziel der Integration in den Görlitzer Hochschulcampus. Zudem werde die Zusammenarbeit beider Institutionen intensiviert. Noch konkretere Inhalte sollen in wenigen Wochen feststehen. (szo/ik)

