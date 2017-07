Frauke Petry steht zur Abwahl Der AfD-Chefin droht der Entzug ihrer Direktkandidatur. Ihre Mitstreiter stellen die geplante Abstimmung infrage.

Frauke Petry ist als Direktkandidatin für die Bundestagswahl umstritten. © dpa

Als im vergangenen November das Ergebnis verkündet wurde, brandete Applaus auf. Mit fast 92 Prozent wählte der AfD-Kreisverband Sächsische Schweiz-Osterzgebirge die Bundesvorsitzende Frauke Petry zur Direktkandidatin. Auch ein Blumenstrauß wurde ihr überreicht. Petry lobte damals den ersten sächsischen Kreisverband der Partei: „Er hat seit jeher eine starke Verbindung zum Landesvorstand.“

Inzwischen scheint sich die Verbindung zu lösen. Teile des Verbands sind mit der Parteichefin unzufrieden. Petry könnte sogar die Direktkandidatur für die Bundestagswahl im Herbst entzogen werden. An diesem Sonntag kommt der Kreisverband zu einem Parteitag zusammen. André Barth, Beisitzer im Vorstand, bestätigt auf SZ-Nachfrage, dass Abwahlanträge vorliegen. Ob es dafür eine Mehrheit geben könnte, dazu wagt Barth keine Prognose: „Das wird der Parteitag zeigen.“

Ein Abwahlantrag stammt nach SZ-Recherchen vom Freitaler AfD-Fraktionschef Norbert Mayer. Schon im Mai kritisierte er, Petry würde wie eine „Herrscherin“ und „Führerin“ auftreten. Grund war der parteiinterne Umgang mit dem Dresdner Richter Jens Maier, der als Vorredner von AfD-Rechtsaußen Björn Höcke im Dresdner Ballhaus Watzke unter anderem ein Ende des deutschen „Schuldkults“ forderte. Petry brachte danach einen Parteiausschluss auf den Weg – trotz Widerstands im Landesverband. Norbert Mayer damals: „Frauke Petry verhält sich zunehmend totalitär. So jemanden will ich nicht in dem Bundestag sehen.“

Auf Landesebene sorgt das Vorgehen des Kreisverbands für Kritik. Generalsekretär Uwe Wurlitzer warnte, eine Abwahl Petrys würde der AfD auch auf Bundesebene schweren Schaden zufügen. Landesvorstand Thomas Hartung sieht zudem viele juristische Unsicherheiten an dem Vorgehen. So seien etwa einige Mitglieder zu spät eingeladen worden, erklärt Hartung gegenüber der SZ. Auch die Anberaumung zur Ferienzeit sei problematisch. „Dieser Kreisparteitag bietet viel Angriffsfläche.“

zur Startseite