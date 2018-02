Frauke Petry öffnet Bürgerbüro Der Andrang zur Eröffnung war groß. Seit Dienstag hat die Bundestagsabgeordnete des Landkreises ein Büro in Pirna.

Die direkt gewählte Bundestagsabgeordnete im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Frauke Petry (Blaue Partei), hat seit Dienstagabend ein Bürgerbüro in Pirnas Altstadt. Das Interesse zur Eröffnung war groß, unter den Gästen waren auch Pirnaer Stadträte – nicht nur von der Initiative „Pirna kann mehr“, mit der Petry lokalpolitisch zusammenarbeitet, sondern auch von CDU, SPD, Bürgerinitiativen und der Vereinigung „Wir für Pirna – Freie Wähler“.

Zur Begrüßung spielte Petry auf ihre Nicht-Einladung zum Pirnaer Neujahrsempfang und einen offenen Brief an, in dem Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke (parteilos) seinen Umgang mit ihr erklärte. Sie verstehe den Brief als Einladung zu einem kreisweiten Bürgermeister-Treffen im Pirnaer Rathaus, sagte Petry. Diese Einladung nehme sie gern an. (SZ/ce)

Bürgerbüro Frauke Petry, Lange Straße 39, Pirna; geöffnet Montag, Dienstag, Donnerstag, 9-12, Mittwoch, 9-16 Uhr; 03501 5718264; buero-pirna@fraukepetry.net

