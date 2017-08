Frauke Petry im Oberland In Ebersbach hat der AfD-Kreisverband Görlitz seine heiße Wahlkampfphase zur Bundestagswahl eröffnet.

AfD-Chefin Frauke Petry hat am Sonnabend vor rund 400 Zuhörern in Ebersbach das Wahlprogramm der Partei erläutert. © Rafael Sampedro

Etwa 400 Menschen, vorrangig aus dem Oberland, waren am Sonnabend im Schützenhaus in Ebersbach dabei, als der Kreisverband Görlitz der Alternative für Deutschland (AfD) eingeladen hatte, um in die „heiße Phase“ des Wahlkampfes zur Bundestagswahl einzutreten. Tino Chrupalla, der Malermeister und Inhaber einer Firma im Maler- und Lackiererhandwerk aus Weißwasser, kandidiert als Direktkandidat seiner Partei für den Bundestag. Er hatte zur Podiumsdiskussion Parteichefin Frauke Petry und Uwe Wurlitzer, den Generalsekretär der AfD, mitgebracht.

Unter dem Motto „Hol dir dein Land zurück“ stellten Chrupalla und Petry das Wahlprogramm der Partei vor. Breiten Raum nahm dabei die Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Merkel ein. Von Hunderttausenden Flüchtlingen, die tagein, tagaus nach Deutschland strömten, sprach Chrupalla und bekräftigte die AfD-Botschaft „Macht die Grenzen dicht!“. Er habe nichts gegen temporäres Asyl, lehne aber einen Anspruch von Ausbildung und Integration von Migranten ab, sagte er.

Chrupalla stellte fest, dass die Region von florierender Wirtschaft im Lande nichts spüre, Akademiker fänden keine Jobs, es herrsche Geistlosigkeit in der Politik, die Menschen würden vom Fernsehen verdummt, in den Schulen würden die Bedingungen immer schlechter, über die deutsche Wirtschaftskraft würden gezielt Lügen verbreitet, um noch mehr Flüchtlinge anzulocken. Zahlen, Fakten oder konkrete Beispiele hat der Kandidat nicht geliefert. Er blieb bei allgemeinen, schlagwortartigen Aussagen, die mehrfach vom Publikum mit Beifall bedacht wurden.

Den gab es auch für Parteichefin Frauke Petry. Es sei schon eine Weile her, seit sie das letzte Mal im Landkreis Görlitz war, bekannte sie und war erfreut über den proppenvoll gefüllten Saal. Sie sprach davon, dass sich für ihre Partei seit der letzten Bundestagswahl viel verändert habe, die Partei werde jetzt wahrgenommen. Klares Ziel der AfD sei es, in den Bundestag einzuziehen. Ein Stimmanteil von etwa zehn Prozent sei realistisch, schätzte sie ein. Langfristiges Ziel sei jedoch, dass die AfD Regierungsverantwortung übernehme. Petry sprach weiter unter anderem zur Steuerpolitik, zur Abschaffung des Euro, zur Subventionspolitik, zur Energiepolitik und zum Bildungswesen. Warum sie hier allerdings die Zahl der Schüler in den Schulen verringern möchte, bleibt ihr Geheimnis. Das fragte niemand aus dem Publikum nach. Möglicherweise hatte sie sich hier versprochen und meinte die Zahl der Schüler in den einzelnen Klassen.

Die Fragen aus dem Publikum richteten sich schließlich auf die Sorgen, die die Menschen vor Ort bewegt. Es ging um Pflegegeld, um fehlende Infrastruktur im ländlichen Raum, um Altersarmut, um die Haltung der AfD zum EU-Beitritt der Türkei und zu den Russlandsanktionen, um Religionsfreiheit und Moscheen. Nicht jeden Fragesteller ließ das Publikum ausreden, sodass sich Uwe Wurlitzer genötigt sah, darauf hinzuweisen, dass das nicht in Ordnung sei. Nach knapp zwei Stunden Monolog von Chrupalla und Petry sowie reichlich 30 Minuten Diskussion war die Veranstaltung beendet. Nicht alle Gäste waren bis zum Ende geblieben. Mit sehr unterschiedlichen Gedanken verließen alle den Saal. Was einer der Teilnehmer der Veranstaltung empfand, hatte er in einer nonverbalen Botschaft zurückgelassen: in einem gerissenen Schnipsel aus einem AfD-Flyer in Form eines Hakenkreuzes.

