Frauke Petry bezieht Büro in Pirna

Pirna. „Schön hier, oder?“, so begrüßt Frauke Petry am Dienstag in ihrem neuen Wahlkreisbüro. Nach mehreren Absagen hat sie in Pirnas Innenstadt, in der Langen Straße 39, einen geeigneten Raum gefunden. Gerahmte Plakate des von ihr gegründeten Bürgerforums „Blaue Wende“ hängen an der hellgelben Tapete des Büros. Plakate an der Außenwand und ein Klingelschild fehlen noch. „Das kommt alles im Januar“, sagt Petry. Von dem neuen Büro aus will die 42-Jährige, die mittlerweile in ihrer neugegründeten Blauen Partei Politik macht, Ansprechpartner in ihrem Wahlkreis sein. Mit dem Pirnaer Steuerfachangestellten André Liebscher hat sie ihren Mitarbeiter für das Wahlkreisbüro gefunden. „Gerade weil ich selbst nicht im Landkreis wohne, war mir wichtig, dass der Mitarbeiter in der Region verwurzelt ist“, so Petry. Liebscher, selbst kein Parteimitglied, soll Kontakte knüpfen zu den Vereinen, Verbänden und der Wirtschaft in die Region. Besonders bei Mittelständlern will Petry mit ihrer konservativen Politik werben. „In den nächsten Monaten wollen wir die Strukturen des Bürgerforums Blaue Wende ausbauen“, sagt Petry. Sie könne gar nicht genug Veranstaltungen in ganz Deutschland anbieten, so groß sei das Interesse. „Schwerpunkt unserer Arbeit bleibt aber erst einmal Sachsen.“ Im Landtag ist die Blaue Gruppe mit fünf fraktionslosen Abgeordneten vertreten.

Der Zeitplan weiterer Aktivitäten sei durch die Wahltermine in den kommenden zwei Jahren festgelegt. „Wir wollen als Blaue Partei zur Landtagswahl in Sachsen im Sommer 2019 antreten sowie zur Europawahl im Frühjahr 2019“, sagt Petry. Ob ihre neue Partei schon zu den Landtagswahlen in Hessen in Bayern im Herbst kommenden Jahres antrete, hänge davon ab, ob es bis dahin gelinge, Listen aufzustellen. „Wir wollen Listen mit kompetenten Fachleuten ohne Parteibuch“, so Petry.

Im Januar will Frauke Petry ihr Büro mit einem Tag der offenen Tür eröffnen. Der genaue Termin dafür steht noch nicht fest. Für die Bürger ist sie ab sofort hier erreichbar

