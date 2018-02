Frauenverein bietet Erste-Hilfe-Kurs an

Der Frauenverein Zschaitz veranstaltet am Montag einen Erste-Hilfe-Kurs. Beginn ist um 18.30 Uhr in der Herberge am Stausee Baderitz. Gastdozent ist Ausbilder Enrico Preiß vom Kreisverband Döbeln-Hainichen des Deutschen Roten Kreuzes. „Das Angebot gilt auch für Interessierte, die nicht Mitglied unseres Vereins sind“, sagte Ute Friedrich, Vorsitzende des Frauenvereins. (DA)

