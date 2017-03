Frauentagspartys in der Tanzschule Die Linke lädt am Sonntag ein und verspricht nicht nur Kultur. Nächsten Mittwoch steht eine weitere Veranstaltung an.

Symbolbild © dpa

Der Ortsvorstand der Linken organisiert am Sonntag, um 14.30 Uhr, in der Tanzschule Weisse am Sorauer Platz in Weißwasser, seine traditionelle Frauentagsveranstaltung. Mit dabei sind Andys Musikshow und die kleinen Tänzer der Tanzschule Weisse. „Bei Kaffee und Kuchen kann mit Kreistagsabgeordneten und Stadträten geplaudert werden“, teilt Heidi Knoop vom Ortsvorstand mit. Und für einen geringen Obolus können die Gäste beim Buchbasar nach ihrer Aussage so manches interessantes Buch finden. „Wir freuen uns, wenn an unserer Veranstaltung viele Frauen und Mädchen und natürlich auch Partner teilnehmen würden“, so Heidi Knoop.

Und am kommenden Mittwoch, ab 18 Uhr, laden an dem selben Veranstaltungsort traditionell die Ortsgruppen der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie in Weißwasser ihre Mitgliederinnen zu einer Frauentagsfeier ein. Für die kulturelle Umrahmung konnten nach ihren Angaben einige Künstler aus der Stadt gewonnen werden, die den Abend nach dem Imbiss für die Damen gestalten und zum Tanz bitten. Erstmalig ist die Veranstaltung 1998 im Volkshaus mit 100 Teilnehmerinnen gelaufen.

zur Startseite