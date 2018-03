Frauentagsfeiern an der Krabatmühle

Schwarzkollm. Der 8. März liegt zwar schon ein paar Tage zurück – Frauentag wird an der Krabatmühle aber in dieser Woche trotzdem noch mal gefeiert. Vom morgigen Dienstag bis zum Samstag finden in der (warmen) Mühlenscheune täglich jeweils ab 15 Uhr Frauentagsfeiern statt. Die Besucherinnen erwarten ein Begrüßungssekt, Kaffee und Buttermilchplinsen, Tanz, ein Abendimbiss und ein Unterhaltungsprogramm. Dieses wird gestaltet vom Dresdener Musikduo „Ziehsack und Streichholz“. Aufmerksamen Krabatfestspiel-Gästen dürfte Frank Müller, ein Teil des Duos, bekannt vorkommen… Die Musiker spielen Lieder – vom Mittelalter bis zur Romantik – aus verschiedenen Ländern. Und auch der Schwarze Müller wird zu sehen und zu hören sein.

Außerdem wird sich jeden Tag eine andere Unternehmerin aus der Region mit ihrem Geschäft in der Mühlenscheune präsentieren und sich kurz vorstellen, informierte gestern Tobias Zschieschick, Geschäftsführer der Krabatmühle Schwarzkollm gGmbH. (aw)

Die Veranstaltung endet gegen 18.30 Uhr. Karten

kosten 22 Euro pro Person. Um Anmeldung wird gebeten

unter 035722 951133 oder

E-Mail: info@krabatmuehle.de

