Frauentagsfeier in der Tanzschule Gewerkschafterinnen trafen sich am 8. März in Weißwasser und frischten Erinnerungen auf.

„Schaut her, meine Rose“, scheint Ute Heckert allen im Saal sagen zu wollen, nachdem sie die Blume von Frank Schuster bekommen hatte. Foto: Joachim Rehle

Sie ist immer wieder ein bewegender Moment – die obligatorische Rose zum Internationalen Frauentag. So jedenfalls fühlte sich Ute Heckert am Mittwoch während einer Festveranstaltung, als die Weißwasseranerin aus der Hand von Frank Schuster, dem stellvertretenden Kreisvorsitzenden des DGB im Landkreis Görlitz, die Glückwünsche empfing.

Es ist in der Ortsgruppe Tradition, dass die Frauen von „ihren“ Männern mit einer Rose begrüßt werden. 65 Gewerkschafterinnen waren dieses Mal in die Tanzschule ADTV Weisse gekommen – und das in dieser Form nun schon zum zwanzigsten Mal.

Die Berufsleben von Rosemarie Moser und Traudel Manke, beide in der DDR aufgewachsen, hatten immer mit den umliegenden Tagebauen und mit der Kohle zu tun. Sie sind bereits seit 50 Jahren in der Gewerkschaft. So freute sich Rosemarie Moser auch darauf, nun auch Arbeitskollegen und Freunde zu treffen. „Früher haben wir Frauen unseren Feiertag mindestens viermal gefeiert. Auf der Arbeit, mit Freunden, in der Gewerkschaftsgruppe und zu Hause. Wir Tagebaufrauen waren immer eine verschworene Gemeinschaft“, sagte sie. Viele von damals habe sie schon begrüßen können. „Ich empfinde diesen Tag auch als kulturelle Bereicherung. Als Rentnerin tanzt man ja nicht mehr auf jeder Hochzeit.“ Darüber waren sich die ehemaligen Kohlekumpel einig.

Zum Nachwuchs in der Gewerkschaft zählt Anne Jüngling. „Ich bin von Anfang an, seit 2002, Mitglied der Arbeitnehmerorganisation. Dieser Tag ist für mich und sicherlich alle anderen Frauen eine Würdigung.“ Gleichberechtigung sei nichts Selbstverständliches. Zur späten Stunde gab es ein gemütliches Beisammensein mit der Disco „Trump“ und Zauberkünstler Schirrock. Organisiert wurde die Frauentagsfeier von der Wohnortsgruppe eins und zwei von Weißwasser des IGBCE. (jor)

