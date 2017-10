Frauenstreit endet vor Gericht Eine 24-Jährige verletzte eine Gleichaltrige vor einer Löbauer Disco. Aber auch die Geschädigte scheint nicht ganz unschuldig.

Symbolbild. © David Ebener/dpa

Mit einem sprichwörtlichen „blauen Auge“ ist eine 24-Jährige aus Zittau jetzt aus der Hauptverhandlung am Amtsgericht gekommen. Gefährliche Körperverletzung wurde ihr zur Last gelegt. Der, wie sich zeigte, in einen wahren „Zickenkrieg“ ausgeartete Zwischenfall ereignete sich zur nächtlichen Stunde im City-Center Löbau im Mai 2016. Die Angeklagte habe im Verlaufe einer sich immer weiter steigernden Auseinandersetzung einer Gleichaltrigen mit dem Bierglas ins Gesicht geschlagen und diese dabei verletzt, erklärte Staatsanwalt Jürgen Ebert. Die Geschädigte trug einen Schnitt nahe dem Auge davon. Sie sei mit ein paar anderen Mädels, von denen sie glaubte, es seien ihre Freundinnen, bei der Disco gewesen, sagte die Angeklagte. Irgendwann hatten diese begonnen, Münzen zu sammeln, die man der späteren Geschädigten in den Ausschnitt warf und sie als „Hartgeldnutte“ bezeichnete. Sie habe sich daran nicht beteiligt, versicherte die Angeklagte.

Trotzdem geriet sie mit der Beschimpften aneinander. Grund dafür war eine schon längere Zeit schwelende Auseinandersetzung per Facebook, in deren Mittelpunkt der Freund der Angeklagten stand. Offensichtlich hatte ihn die Geschädigte angebaggert. Die Angeklagte nutzte nun das Treffen, um ihrer Nebenbuhlerin zu sagen, sie solle das unterlassen. Die beiden Frauen standen sich bald Auge in Auge gegenüber und versuchten mit den Händen, ihre Kontrahentin auf Distanz zu halten. Mehr sei von ihrer Seite nicht passiert, versicherte die Geschädigte. Trotzdem habe sie plötzlich den Schlag mit dem Bierglas ins Gesicht bekommen. Ganz so könne es nicht gewesen sein, warf der Verteidiger ein. Immerhin habe seine Mandantin laut ärztlichem Befund eine aufgeplatzte Lippe und Prellungen im Gesicht gehabt. Die Geschädigte räumte ein, es könne ihr im Eifer des Gefechts die Hand ausgerutscht sein.

Die Staatsanwaltschaft hatte auch gegen sie Ermittlungen wegen Körperverletzung eingeleitet, die aber wieder eingestellt wurden. Die beiden Zeuginnen, die ursprünglich die Geldsammlung inszeniert hatten, distanzierten sich nun von der Angeklagten. Auch hatten beide den Schlagabtausch angeblich nicht beobachten können. Richter Holger Maaß und Staatsanwalt Jürgen Ebert regten an, das Verfahren gegen eine moderate Geldauflage vorläufig einzustellen. Die Angeklagte muss nun 100 Euro an eine gemeinnützige Zittauer Einrichtung zahlen, dann wird das Verfahren eingestellt. (rc)

