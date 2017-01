Frauensache Eine Bischofswerdaerin nimmt an einem Experiment teil – und erlebt besondere Feiertage.

In ihren Ansichten sind sich Christa Schudeja und Rayenne Jakoubi sehr ähnlich, obwohl jede an einen anderen Gott glaubt. Für ihren Gast hat die Bischofswerdaerin tunesischen Linsenaufstrich gemacht. Den kannte die Studentin gar nicht, weil es ein regionales Gericht ist. Darüber und vieles andere können sie gemeinsam lachen. © Steffen Unger

Stille Nacht, heilige Nacht. Rayenne Jakoubi kann von dem deutschen Weihnachtslied noch immer nicht genug bekommen. Sie singt es, als wäre sie damit aufgewachsen. Gelernt hat sie es bei Christa Schudeja, die für zwei Wochen Gastmutter der 19-jährigen Tunesierin ist. Diese studiert in Heidelberg und kam über die Austauschorganisation Experiment nach Bischofswerda. „Besser als in der Großstadt“, findet sie es hier. Nicht so laut, weniger Verkehr und ringsherum Natur, zählt sie auf, was ihr hier gut gefällt. Und natürlich ihre Gastmutter. Auf Anhieb waren sich die beiden Frauen sympathisch. Ihr Altersunterschied ist dabei kein Hindernis. Ihre unterschiedliche Religion ebenso wenig.

Rayenne Jakoubi ist Muslima. Sie hat ein dunkelrotes Wolltuch um ihre langen Haare geschlungen, in der warmen Jahreszeit trägt sie bunte Kopftücher. „Schwarz mag ich gar nicht“, sagt sie. In ihrer Heimat könnten Frauen entscheiden, ob sie das Tuch als Symbol ihrer Religion tragen oder nicht. Die Burka, so sagt sie, gibt es dort nicht. Aufgewachsen in einem kleinen Dorf ging sie auf ein Elite-Gymnasium in Nabeul. Eine Stadt am Mittelmeer mit 787 000 Einwohnern. Seit vier Monaten lebt sie in Deutschland, kam nach dem Abitur mit einem Stipendium ihres Heimatlandes her, um Ingenieurwissenschaften zu studieren.

Fremde Kultur kennenlernen

Frauen wie sie seien für radikale Islamisten keine echten Muslima. Die müssten zu Hause sitzen, dürften nicht arbeiten oder nur an einer Frauenuniversität studieren. „Das hat unser Gott aber so nicht gesagt“, erklärt Rayenne, deren Eltern beide Religionslehrer sind. Sie alleine sei für sich verantwortlich. Für Technik habe sie sich immer interessiert. In fast akzentfreiem Deutsch erzählt sie von all dem. Pro Woche zwei Stunden habe sie die Sprache im Gymnasium gelernt.

Bis April lernt sie nun hier weiter Deutsch und studiert dann fünf Jahre. In Heidelberg sei sie wegen des Kopftuchs angesprochen, aber nie angefeindet worden. „Die Stadt ist kosmopolitisch. Da leben Studenten aus der ganzen Welt“, sagt sie. In Bischofswerda trage sie wegen des Wetters auch mal Mütze statt Kopftuch oder ziehe die Kapuze über. Für die Zeit hier habe sie sich beworben, um die fremde Kultur kennenzulernen. Sie las über das christliche Weihnachtsfest im Internet und wollte es nun selbst erleben.

Gastfreundschaft weitergeben

Zum dritten Mal nahm Christa Schudeja eine tunesische Studentin auf. „Ich lebe gern in der Lausitz. Es ist schön, mit jemand Fremdem die Heimat zu entdecken“, so die 64-Jährige. Sie sei im Ausland, vor allem in Rumänien, immer sehr freundlich aufgenommen worden. Diese Gastfreundschaft gibt sie gern weiter. Vor drei Jahren las sie in der Zeitung, dass die Organisation Experiment für die Feiertage Gastfamilien sucht. Das fand sie spannend. Mit jungen Leuten hat die Diplom-Religionspädagogin täglich zu tun. In der evangelischen Kirchgemeinde in Göda bereitete sie mit ihnen das Krippenspiel für Heiligabend vor. Rayenne Jakoubi war bei Proben dabei, ebenso bei der Aufführung. Sie erlebte den Heiligabend samt Bescherung der Kinder bei Freunden von Christa Schudeja mit.

Die Weihnachtslieder gehen der Tunesierin nicht mehr aus dem Kopf. Seitdem kennt sie auch Sauerkraut und Kartoffelsalat. Die zwei Frauen reden viel, lachen, kochen und backen. Deutsche und tunesische Gerichte. Ohne Schweinefleisch. Rammenau als eines der schönsten Dörfer Deutschlands sahen sie sich an und das Sorbische Museum in Bautzen, wo Rayenne Jakoubi von Sprache und Trachten der Sorben begeistert war. Ins tschechische Harrachov wollen sie noch – wegen des Schnees. In ihrer Heimat sind im Winter um die zehn Grad Celsius. Nun fährt Rayenne Jakoubi zurück nach Heidelberg. Mit vielen Eindrücken. Darunter dem, „dass Menschen verschiedener Religionen an einem Ort und in einer Stimmung gut zusammen sein können“. Und Christa Schudeja findet, dass sie beide „in ihren Grundwerten ganz nah beieinander sind“. Experiment gelungen.

