Frauenpower in der Elmo-Kantine Ab Mittwoch zieht in die erste Etage des ehemaligen Betriebsgebäudes wieder Leben ein. Kerstin Reif sei dank.

Die Vorbereitungen für die Eröffnung am 8. März liefen auf Hochtouren: Kerstin Reiß bietet Frühstück und Hausmannskost in der Elmo-Kantine. © Anne Hübschmann

Der kleine Raum hat ein bisschen was von Nachhausekommen. Gewissermaßen in ein Land vor unserer Zeit: mit abwaschbaren Tischdecken, rustikalen Holzmöbeln und dem Duft einer Tomatensoße, die an die gute alte Schulküche von einst erinnert. Im Hier und Jetzt stehen an diesem Nachmittag indes Kerstin Reif und ihre eifrige Schnippelhilfe Sindy Egerland. Alles blitzt und blinkt, die beiden Großenhainerinnen haben sich schon mächtig ins Zeug gelegt. Kein Wunder auch! Am Mittwochmorgen werden sich schließlich die Türen der einstigen Kantine im ehemaligen Elektromotorenwerk – liebevoll Elmo genannt – zum ersten Mal wieder öffnen. „Ich habe im Januar davon gehört, dass die Räume leerstehen und dachte mir, das wäre doch endlich etwas für mich“, bekennt Kerstin Reif und lacht.

Für die Mutter zweier erwachsener Kinder vor allem nach Jahren endlich wieder etwas Handfestes. Seit 2012 habe die 54-Jährige nach eigenem Bekunden schon nach einer festen Anstellung gesucht. Neben befristeten Verträgen und Urlaubsvertretungen sei aber nie etwas Zukunftsträchtiges für die ausgebildete Köchin dabei gewesen. „Bei einer Weiterbildungsmaßnahme habe ich dann Sindy kennengelernt. Da wir uns blind verstehen, haben wir uns überlegt, dass die Kantine vielleicht absehbar etwas gemeinsam für uns sein könnte“, erzählt Kerstin Reif. In der Küche kampferprobt sei ihre 36 Jahre alte Mitstreiterin als dreifache Mutter ohnehin.

Tatsächlich schält Sindy Egerland die vor ihr stehenden Möhren im Akkord. Als gesunder Bestandteil einer gehaltvollen Gulaschsuppe zählen die orangefarbenen Gazellen zu den ersten Lebensmitteln, die das Herz der Kantinebesucher höher schlagen lassen sollen. Zu verkosten am Mittwoch ab 11 Uhr im Rahmen des dreistündigen Mittagstisches. Während frisch zubereiteter Nudelsalat und Nudeln mit Tomatensoße täglich im Angebot seien, werde zudem jeweils ein zusätzliches Gericht kredenzt. Kartoffeln mit Quark stehen demnach ebenso auf dem aktuellen Plan wie Bratkartoffeln mit Sülze oder Spiegelei, Krautnudeln, Schnitzel, Gräupchen, Bratwurst mit Sauerkraut oder Hühnerfrikassee.

Dass viele der Speisen nicht nur kulinarisch verlässliche Hausmannskost sind, sondern geradezu aus einem ostdeutschen Kochbuch entstammen könnten, ist kein Zufall. Kerstin Reif hat sich bewusst dafür entschieden, auf regional Bekanntes und lukullisch Bewährtes zu setzen. „Die Leute sollen sich in ihrer Mittagspause wohlfühlen, und das liebgewordene Essen trägt ganz sicher dazu bei“, hofft die Fachfrau.

Eine, die im Übrigen genau weiß, wie es in der einstigen Elmo-Kantine zuging. Anfang der 1980er Jahre hat sie im traditionsreichen Betrieb ihre Ausbildung als Dreherin absolviert. Schon deshalb ist der freundlichen und durchaus zupacken könnenden Frau bewusst, dass es schon zum Frühstück deftig zugehen darf. Pünktlich 5.45 Uhr würden deshalb auch die vorbestellten Brötchen abgeholt und dann geschmiert, was Butter und Wurst hergeben. Bereits 7 Uhr könnten sich die ersten Frühstückshungrigen mit belegten Semmeln, aber auch Bockwurst oder Wiener eindecken. „Ich freue mich wirklich sehr auf meinen beruflichen Neustart und noch mehr darauf, dass Sindy und ich in der legendären Elmo-Kantine hoffentlich ganz viele Großenhainer begrüßen dürfen!“

