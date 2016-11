Frauenpower im Vereinsvorstand Der Förderverein der Oberschule hat gewählt. Er will an Bewährtem festhalten.

Philine Graichen (re.) mit Max Hausmann und Lilian Schubert der Oberschule Hartha waren bei der Lehrer-Schüler-Eltern-Konferenz im November dabei. Jetzt wurde der Förderverein der Schule gewählt. © André Braun

Der Förderverein der Pestalozzi-Oberschule Hartha hat einen neuen Vorstand gewählt. Die alte Vorsitzende Silke Weise ist auch die neue. Sie wird von reiner Frauenpower unterstützt. Denn auch die anderen vier Vorstandsmitglieder sind Frauen. In den vergangenen zwei Jahren hat der Verein sieben neue Mitglieder gewonnen. Allein sechs sind Eltern der diesjährigen Fünftklässler.

Der neue Vorstand zurück 1 von 3 weiter Der Förderverein der Pestalozzi-Oberschule hat derzeit 40 Mitglieder. Der Vorstand wurde für zwei Jahre gewählt. Vorsitzende ist Silke Weise. Sie wird von den Stellvertreterinnen Sabine Lewandowski und Ines Graupner unterstützt. Als Schriftführerin fungiert Bärbel Wagner und als Kassenführerin Regina Roßbach.

In den kommenden 24 Monaten will der Verein weitestgehend an Bewährtem festhalten, wie Silke Weise sagt. Wichtig ist dabei das Bonusprogramm für die fünften und sechsten Klassen. Für die Schüler, die den Bus nutzen, übernimmt der Verein die Fahrtkosten in Höhe von 145 Euro. In diesem Jahr haben 18 Eltern einen entsprechenden Antrag gestellt. „Wir übernehmen auch den Jahresbeitrag für die Bibliothek und den Mitgliedsbeitrag für die Schüler, die in einem Verein mitarbeiten“, so die Vereinschefin. Dazu kommen Freikarten fürs Freibad. Die Kosten finanzieren sich aus den Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Unterstützen will der Förderverein auch weiterhin unter anderem den Englisch-Wettbewerb „Big Challenge“, den Aktionstag „Genial sozial“, das Testival und das Ganztagsangebot. In der kommenden Woche ist der Verein beim gemeinsamen Weihnachtsmarkt der Grund- und Oberschule dabei. Dort wird die zweite Auflage des von Eltern und Schülern gestalteten Kochbuches angeboten.

„In der Januarsitzung werden wir über die nächsten Aktivitäten beraten“, so Silke Weise. Auf jeden Fall werde sich der Verein weiter um die Neugestaltung des Schulhofes bemühen und überlegen, ob und in welchem Umfang im Schuljahr 2017/18 das 115-jährige Bestehen der Oberschule begangen werden soll.

zur Startseite