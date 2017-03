Gut zu wissen Frauenpower fürs Goll’sche Radrennen gesucht Der männerlastige Wettstreit wird zum ersten Mal für Frauen geöffnet. Dafür werden spezielle Wagenräder gebaut.

In diesem Jahr könnte er sich den Hattrick holen: Steffen Raum (li.) vom Schim‘schen Heimatverein aus Schönbach hat zweimal hintereinander den Titel um das schnellste Goll’sche Rad in Neustadt gewonnen. Jetzt will er wieder angreifen. © Archivfoto: Dirk Zschiedrich

Es ist ein Wettbewerb, der eigentlich nur für ganz harte Typen gemacht ist. Die Rede ist vom Wettrennen um das schnellste Goll‘sche Rad. Vor fünf Jahren hat die Stadt Neustadt dieses historische Spektakel wieder aufleben lassen. Seitdem duellieren sich im Rahmen des Frühlingsfestes „Neustadt blüht auf“ mutige Männer auf dem Markt, indem sie hölzerne Wagenräder über das holprige Pflaster rollen. Hunderte Besucher haben den nicht ganz ungefährlichen Spaß jedes Jahr live mitverfolgt. Dieses Jahr sollen sie etwas Neues zu Gesicht bekommen. Denn erstmals können sich auch Frauen für den Wettbewerb anmelden, der am 6. Mai auf dem Neustädter Untermarkt stattfindet.

Das Spektakel geht auf eine wahre Begebenheit aus dem Jahr 1768 zurück. Der Neustädter Wagnermeister Michael Goll wettete damals, dass er ein Wagenrad in sieben Stunden bauen und es noch am selben Tag mit nur einer Hand nach Dresden rollen könnte. Goll gewann die Wette.

Das historische Rennen wird 2017 zum fünften Mal in Folge nachgestellt. Dafür wird auf dem Marktplatz ein etwa 150 Meter langer Parcours aufgebaut, der über Kopfsteinpflaster verläuft. Die Starter müssen im direkten Duell ein Wagenrad mit nur einer Hand vorantreiben – genau wie Wagnermeister Michael Goll. Mitmachen kann jeder, der sich fit genug fühlt.

Neustadts Bürgermeister Peter Mühle (NfN) hofft, dass sich tatsächlich einige Frauen finden, die sich anmelden. Zwei Damen hätten bereits Interesse angekündigt. Sie müssen allerdings nicht mit den gleichen Wagenrädern hantieren, wie die Männer. Die Frauen im Team werden mit speziellen Exemplaren antreten. Diese sollen kleiner und damit auch leichter sein. Gibt es genügend Frauen, werden die Räder von der Stellmacherei Klingner in Krumhermsdorf gefertigt. Aus deren Werkstatt stammen die größeren Männer-Räder.

Gebraucht werden für den Wettbewerb insgesamt acht Mannschaften, die aus je zwei Startern und einem Ersatzmann beziehungsweise einer Ersatzfrau bestehen. Mitmachen können Vereine, Feuerwehren oder auch Gewerbetreibende.

In den letzten beiden Jahren musste Neustadt den Titel an den Schim‘schen Heimatverein im Sebnitzer Ortsteil Schönbach abgeben. Denn Teilnehmer Steffen Raum war jeweils schneller als seine Konkurrenz. Laut Stadtverwaltung will er zum dritten Mal den Titel verteidigen.

Anmeldungen bis 31. März unter Telefonnummer 03596 569246 oder per E-Mail an: kathrin.nitzsche@neustadt-sachsen.de.

