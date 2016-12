Frauenpower am Kirchplatz Drei neue Geschäfte sind am Durchgang entstanden. Alle von Frauen und für Frauen.

Katja Kano (links) und Heike Aberle in der neuen Floral Manufaktur am Kirchplatz: Hier gibt es nicht nur Blumen, sondern auch Kaffee und Kuchen. Und in Kreativkursen verraten die Floristinnen ein paar Tricks und Kniffe. © Norbert Millauer

Jetzt hat Katja Kano endlich den Platz, den ihre Kreativität braucht. Mit ihrer Floral Manufaktur ist sie vom 45 Quadratmeter großen Laden an der Rathausstraße in das neue, 120 Quadratmeter große Geschäft in den Neubau am Kirchplatz gezogen. Und wer ganz in Ruhe die floristischen Meisterwerke und die Deko entdecken will, der bekommt eine Tasse Kaffee und ein Stück Donauwelle serviert. „Die Idee, ein Blumencafé zu eröffnen, war schon immer in meinem Kopf“, sagt die 42-Jährige.

Bisher scheiterte die Umsetzung aber immer. „Jetzt passte alles“, findet Katja Kano. Die Lage ist besser. Vorher seien es meist Stammkunden gewesen, die ihr kleines Geschäft aufgesucht haben. Nun wird es mehr Laufkundschaft geben. Mit Heike Aberle habe sie die passende Mitstreiterin gefunden, um die Öffnungszeiten auszuweiten. Und mit mehr Platz kann Katja Kano auch Kreativkurse anbieten. Zum ersten entstand eine winterliche Dekoration. Die Teilnehmer wurden von den Floristinnen mit Glühwein und selbst gemachter Kartoffelsuppe verwöhnt. Dennoch hat die dreifache Mutter eine Weile überlegt, ob sie die Vergrößerung wagt, immer wieder mit den Vermietern gesprochen, ein Konzept geschrieben, sich um die Finanzierung gekümmert.

Die Kombination Blumen und Kaffee passe gut zusammen. Das habe sie zum Beispiel an der Ostsee gesehen. „Und zu vielen Kunden habe ich ein so gutes Verhältnis, dass wir früher schnell im Stehen am Tresen noch einen Kaffee getrunken haben“, erzählt die Weinböhlaerin. Nun kann man es sich direkt im Laden gemütlich machen. Im hinteren Ausstellungsraum sogar vorm Kamin. „Hier darf man die Seele baumeln lassen“, verspricht Katja Kano. Und für Weinböhla sei das Café eine Bereicherung.

Mit doppelter Frauenpower geht es direkt nebenan weiter. Herzallerliebst ist der erste Gedanke, wenn man das kleine Geschäft betritt. Und so lautet auch der Name. Weihnachtsdeko, Lichterketten, Teekannen, Holzspielzeug und Grußkarten verkaufen Doreen Wendlandt und Anett Böttger hier. „Wir wollten etwas Schnuckeliges für Weinböhla, ein Geschäft, das es noch nicht gibt“, erzählen sie.

Die beiden waren vorher im Handel beschäftigt und wollten sich gern selbstständig machen. Der Laden im ehemaligen Brauhaus habe quasi auf sie gewartet. „Das bekommt man neugebaut nicht hin“, sagt Anett Böttger und zeigt auf die alte Mauer und die Gewölbedecke. Besonders ältere Kunden würden sich freuen, dass vom alten Haus etwas erhalten geblieben und es wieder belebt worden ist. Am 1. Advent konnten die Weinböhlaerinnen ihren Deko- und Geschenkeladen eröffnen. Mit dem Feedback seien sie bisher zufrieden. „Viele sagen, genau das habe Weinböhla noch gefehlt“, so Doreen Wendlandt. Darauf hätten sie gehofft. Sie bieten bewusst Artikel an, die es in anderen, größeren Deko-Geschäften nicht gibt und die bezahlbar sind.

Auch im „Wollengel“ gibt es Seltenes, das vor allem weibliche Kundschaft anzieht. „Die Drops-Wolle findet man kaum in Geschäften und in Sachsen gar nicht“, erklärt Stefanie Pötzsch, die den Laden gemeinsam mit Sandra Tobies führt. Online verkaufen die beiden schon länger Strick- und Häkelzubehör. „Aber gerade Wolle ist etwas, das man anfassen und sehen muss“, so Pötzsch. Deshalb lief der Lagerverkauf in Coswig auch immer gut. Mit dem eigenen Geschäft könne das Angebot nun abgerundet werden. Die weibliche Nachbarschaft am Kirchplatz passe da gut dazu.

Weil sie den Eigentümer des Hauses kennen, war für die Wollhändlerinnen schnell klar, dass es nach Weinböhla geht. Der Umbau dauert dann aber länger als erwartet. Nun ist das Wolllager von Coswig umgezogen und etwa doppelt so groß wie der eigentliche Laden. Trotzdem noch genügend Platz für Strickkurse. Und das Hobby sei nicht nur etwas für Frauen. „Unser jüngster Kunde ist ein Junge aus der 4. Klasse, der in der Schule häkeln lernt“, erzählt Stefanie Pötzsch. Und wer sich selbst nicht an die Nadeln traut, für den bieten die Wollengel einen Strickservice an.

Bald soll auch das Außengelände fertig sein. Laut Gemeindeverwaltung gab es eine witterungsbedingte Unterbrechung der Bauarbeiten. Bis Ende des Jahres könnte der Platz am Durchgang fertig gepflastert sein, wenn es gut läuft „Insgesamt sind wir froh, dass das alles überhaupt so schnell ging“, sagt Bürgermeister Siegfried Zenker (CDU). Schließlich sei man Anfang 2016 davon ausgegangen, dass die Bauarbeiten am Durchgang erst Ende dieses Jahres beginnen. Stattdessen ging es schon im April los.

Der alte Schuppen am Kirchplatz wurde abgerissen und auch vom Haus mit dem Durchgang zur Haltestelle blieb nicht viel stehen. Der Investor Klaus Frank ließ drei Stadthäuser an die Rathausstraße bauen und das Wohn- und Geschäftshaus am Kirchplatz. Richtfest war im Juni. Am ersten Advent konnte die Floral Manufaktur öffnen. Dass die Außenterrasse für ihr Café noch nicht fertig ist, sieht Katja Kano gelassen. „Das wird dann das Highlight im nächsten Jahr.“

