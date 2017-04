Update Frauenleiche im Steinbruch gefunden Handelt es sich bei der im früheren Steinbruch am Geisingberg geborgenen Frau um die vermisste Altenbergerin?

zurück Bild 1 von 2 weiter Die Feuerwehr hat den leblosen Körper aus dem Teich geholt. © Egbert Kamprath Die Feuerwehr hat den leblosen Körper aus dem Teich geholt.

Im Einsatz waren die Kameraden der Feuerwehr Altenberg und der Feuerwehr Paulsdorf.

Einen grausigen Fund machte die Polizei am Donnerstagmittag im früheren Steinbruch am Geisingberg. Im Teich schwamm ein lebloser Körper. Bei der geborgenen Leiche handelt es sich um eine Frau. Das Geschlecht sei definitiv festgestellt worden, sagte ein Sprecher der Dresdner Polizei am Freitag. Die Identität dagegen sei weiter unklar, die Ermittlungen dazu sowie zur Todesursache und den Umständen dauerten länger. Parallel wird ein Vermisstenfall von Anfang November vergangenen Jahres geprüft. Damals hatten Landes- und Bundespolizei vergeblich nach einer 83-jährigen Altenbergerin gesucht. Die Tote war am Donnerstag nach einem Hinweis aus der Bevölkerung im Wasser treibend entdeckt worden. Um sie bergen zu können, kam die Paulsdorfer Feuerwehr mit dem Rettungsboot. Mit Unterstützung der Altenberger Wehr wurde das Boot an der steilen Wand zu Wasser gelassen. (SZ/mb/dpa)

