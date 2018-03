Frauenkraft und Farbenpracht Holger John lud zur Eröffnung seiner neuen Ausstellung „Frauen können auch malen“ ein. Sehr viele kamen. Aber nicht alle.

Ewig junge Wilde: die Künstlerin Elvira Bach mit Galerist Holger John. © Sven Ellger

Gegen den Strom quetscht sich ein Kunstfreund durch die Tür ins Freie. „Man sieht die Malerei vor Menschen nicht“, ächzt er. Doch unbeirrt drängen weitere Besucher der Vernissage in Holger Johns Galerie. Es ist Donnerstagabend, und die Dresdner Kunstszene feiert die Eröffnung der Ausstellung „Frauen können auch malen“.

Der Titel vereint Herausforderung und Humor. Frauen können Auto fahren, einparken, mit Messer und Gabel essen – und eben auch malen. Das beweisen insgesamt 24 Künstlerinnen mit ihren Arbeiten, unter ihnen Angela Hampel, Eva Maria Hagen, Rosa Loy, Elvira Bach und eine, die bisher als Model, aber nicht als Malerin in Erscheinung getreten ist: Nadja Auermann. Unter all den ernsten und weitgehend ernst gemeinten Werken wirkt ihre Skizze allerdings wie ein Gag – zugegebenermaßen ein demonstrativer Gag: Auermann hat auf die unbeschriebenen Blätter eines Notizheftes eine menschliche Gestalt in Burka gekritzelt. Sie hängt am Kreuz. Eine Art Ping-Pong-Provokation.

Dass das zurückgezogen in Dresden lebende Supermodel selbst erscheinen würde, war die stille Hoffnung etlicher Vernissage-Gäste. Holger John hatte außerdem auf Petra Köpping gehofft. Die Sächsische Staatsministerin für Gleichstellung ist Schirmherrin der Ausstellung, konnte aber nicht kommen. Dafür schickte sie ein Grußwort, das John vorlas. Seiner Einladung gefolgt war indes die Künstlerin Elvira Bach, bekannt für ihre Frauenporträts voller Kraft und Farbenpracht.

