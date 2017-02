Frauenchor will sich im Internet und mit neuer Kleidung zeigen Der Nieskyer Chor möchte aber auch jünger werden. Das geht nur mit neuen Sängerinnen.

Der Frauenchor Niesky probt unter musikalischer Leitung von Christiane Brendler (vorn) fast jeden Dienstag, 19 Uhr, in der Aula im Gymnasium Zinzendorfplatz. Foto: André Schulze

Dienstags muss die Stimme geölt sein, denn am Abend treffen sich die Damen des Frauenchores Niesky, um zu proben. Dieser Abend sei auch eine gute Gelegenheit, mal hineinzuschnuppern in das, was die Frauen so singen. Das sagt Angelika Zech, die seit knapp eineinhalb Jahren den Chor leitet. Denn neue, und vor allem junge Chormitglieder ab 17 Jahre sind jederzeit willkommen. Auch wenn die Leiterin das Durchschnittsalter mit einem Lächeln verschweigt, zeigt doch der Blick in die Reihen der Aula im Gymnasium, dass der Chor mit seinen Sängerinnen älter geworden ist.

Im vergangenen Jahr waren es 55 Jahre, seitdem Frauen in einem Chor in Niesky singen. Angelika Zech ist seit 1980 dabei. „Vor allem das Singen in der Gemeinschaft macht mir Freude und dass wir mehr sind als nur ein Chor“, hebt die Nieskyerin hervor. Schließlich ist man ein Verein. Dieser hat einen Neustart im September 2015 vollzogen. Nach der Ära Carmen Funke – sie leitete den Frauenchor seit 1961 und hat aus einer Singegruppe einen Chor gemacht, der auch bei Leistungsvergleichen erfolgreich war – wurde ein neuer Vorstand gewählt. Angelika Zech übernahm den Vorsitz und Christiane Brendler ist als neue Chorleiterin engagiert.

Christiane Brendler ist auf Honorarbasis die musikalische Leiterin und übt mit den Frauen jeden Dienstagabend und begleitet sie bei ihren Auftritten. Darüber hinaus unterrichtet die Gesangslehrerin an der Musikschule des Landkreises. Ihr Anspruch ist es, den Chor zu alter Größe und Qualität zurückzuführen. Derzeit sind es 28 Frauen, die dem Chor angehören.

Als ein Volkschor sehen sich die Sängerinnen nicht. „Unser Repertoire reicht von der Klassik bis zur Gegenwart. Wir singen Spirits und auch afrikanische Lieder“, zählt Angelika Zech auf. Gut 60 Lieder sind es insgesamt, die der Chor vortragen kann.

Zu einem Erfolg ist inzwischen der Auftritt vor dem Wachsmannhaus in Niesky geworden. Den soll es auch in diesem Jahr wieder geben, eingebettet in die Feierlichkeiten zu 275 Jahre Niesky. „Dazu holen wir uns männliche Verstärkung, den Männergesangsverein Rothenburg.“ Angelika Zech weiß auch schon das Datum, am 21. Mai soll das Konzert der beiden Chöre gegeben werden.

Aber auch an seinem Image will der Chor arbeiten. So ist es an der Zeit, im Internet mit einer eigenen Seite präsent zu sein. Ebenso wollen sich die Frauen neue Kleidung für ihre Auftritte zulegen.

