Frauen zwischen Himmel und Erde

Das 24. Frauenmahl der Landeskirche findet auf dem Wachberg statt.

Vom Wachberg bietet sich ein wunderbarer Blick über Saupsdorf bis ins Böhmische Mittelgebirge. © Dirk Zschiedrich

In der Ausflugsgaststätte Wachbergbaude in Saupsdorf findet am 7. April, 18 Uhr, ein weiteres Frauenmahl im Rahmen der Reformationsdekade statt. Darüber informiert die sächsische Landeskirche.

Frauenmahle sind Veranstaltungen, in denen Frauen zu Tisch bitten. In lutherischer Tradition werden zwischen den Gängen eines festlichen Menüs Tischreden gehalten. Anders als vor 500 Jahren sind die Frauen aber eingeladen, ihre Perspektive auf Kirche und Politik darzulegen und mit der Tischgesellschaft zu diskutieren.

Eingeladen auf den Wachberg hat eine Vorbereitungsgruppe, zu der die Gleichstellungsbeauftragte der Landeskirche, die kirchliche Frauenarbeit Sachsen und Kirchenbezirk Pirna sowie die Kirchgemeinden Sebnitz und Lohmen gehören.

Die Wachbergbaude wurde ausgewählt, weil von dort am 30. September 1811 die Döhlener Luftfahrtpionierin Wilhelmine Reichard zu ihrer dritten Ballonfahrt aufgestiegen war – eine Frau zwischen Himmel und Erde. Sie stürzte ab, überlebte aber wie durch ein Wunder und mit ihr die ungeborene Tochter. Grund genug, den Wachberg als „Frauenort“ zu entdecken und ein Frauenmahl zu feiern.

Als Tischrednerinnen haben sich Uta Krusche-Räder, Superintendentin des Kirchenbezirks Pirna, die Bergsteigerin Gundel Strohbach aus Bad Schandau sowie Laetitia Klut, Zisterzienserin im Kloster St. Marienstern, angesagt.

Musikalisch begleitet wird der Abend von der Musikschule Sächsische Schweiz. Als kulturelles Angebot findet 17.30 Uhr ein gemeinsamer Kreistanz, angeleitet von Andrea Keßner-Oettel, statt. (SZ/aw)

Anmeldung für das Frauenmahl am 7. April per E-Mail:

