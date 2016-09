Frauen sind heute alterslos Seit 25 Jahren kleidet Phönix Moden Frauen ein – und seit wenigen Jahren auch Männer. Das hat seinen Grund.

Ines Schaaf und Sylvia Haynert beraten die Kunden bei Phönix Moden. Am Donnertag wird das Jubiläum mit einer Modenschau gefeiert. © André Braun

Im Hinterzimmer von Phönix-Moden steht noch eine alte Veritas-Nähmaschine aus DDR-Zeiten, die seit Jahrzehnten zuverlässig ihren Dienst verrichtet. Man sieht ihr an, dass sie oft benutzt wurde. Und sie erzählt auch ein Stück Geschichte des Modegeschäfts, das in diesem Tagen 25 Jahre alt wird.

Das Geschäft war 1991 von einer Geschäftsfrau aus Berlin aufgemacht worden. Mode wurde in dem Eckgeschäft an der Bahnhofstraße/Breitscheidstraße aber schon immer verkauft. „Erst war hier das Modegeschäft Weinstock. Danach der Exquisit“, erzählte Sylvia Haynert, die seit 21 Jahren dabei ist.

Die gelernte Damenmaßschneiderin nimmt auch Änderungen an der Kleidung vor. Und dann kommt die alte Veritas ins Spiel. Die hatte die ehemalige Chefin Sieglinde Kleinhempel mitgebracht. „Sie hat in der Schneiderei des Konsums gearbeitet und durfte ihre Maschine mitnehmen“, erzählte Sylvia Haynert. Sieglinde Kleinhempel, die erst angestellt war, übernahm Phönix-Moden im Jahr 1996. Als sie 2008 in den Ruhestand ging, gab sie das Geschäft an ihren Sohn Rico Kleinhempel weiter, der heute Inhaber ist.

Das Geschäft „schmeißen“ aber Sylvia Haynert und ihre Kollegin Ines Schaaf. „Wir machen alles, angefangen vom Einkauf“, sagte Sylvia Haynert. „Im Laufe der Jahre lernt man seine Kunden kennen.“ Im Geschäft gibt es Mode für Frauen ab 30. Wobei – Alter spielt beim Modegeschmack keine große Rolle. „Die Frauen sind heute viel modemutiger“, sagte Sylvia Haynert. „Mit 60 Jahren war man früher eine Oma. Heute sind die Frauen in diesem Alter noch flott“, ergänzte ihre Kollegin.

Die Männer sind seit einigen Jahren nicht mehr ganz ausgeschlossen bei Phönix Moden. Es gibt auch eine kleine Ecke mit Herrenmode. „Die Frauen machen für ihre Männer gerne mal einen kleinen Alibieinkauf, wenn sie sich selbst etwas gegönnt haben“, erklärte Sylvia Haynert lachend.

Am Donnerstag feiert Phönix Moden sein Jubiläum ab 15 Uhr. Um 18 Uhr wird bei einer Modenschau die Herbst-Winter-Kollektion vorgestellt.

zur Startseite